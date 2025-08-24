Dodik uzurpira vlast: Protuustavno predložio novog premijera i najavio 'osvetničku blokadu'

Bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u nedjelju je sazvao konferenciju za medije kako bi objavio da je imenovao mandatara za sastav nove entitetske vlade iako na to više nema ustavno ni zakonsko pravo a istodobno je najavio osvetničku blokadu puta BiH ka Europskoj uniji.

Nakon što je početkom tjedna natjerao na ostavku dosadašnjeg premijera Radovana Viškovića koju je parlament RS u petak i prihvatio, Dodik je pozvao novinare u ured entitetskog predsjednika u Banjoj Luci i tamo izjavio kako će njegov kandidat za novog predsjednika vlade biti Savo Minić, dosadašnji ministar poljoprivrede.

To je učinio nakon što je oporba odbacila njegov poziv da ponudi mandatara i da se tako napravi neka vrsta vlade "nacionalnog jedinstva".

Obećao veće plaće, socijalnu pomoć, investicije...

Dodik je pred novinarima iznosio obećanja kako će nova vlada povećati prosječne plaće na tisuću eura, dijeliti socijalnu pomoć, osigurati nove investicije i rast BDP-a od 3,5 posto a najavio je i donošenje niza zakona kojima bi se, kako je kazao, "rigorozno" ojačala RS što god o tome mislili u EU ili ostatku međunarodne zajednice.

"EU više ne može biti naša orijentacija pa vas molim da smanjite sve operacije vezane za bilo kakav europski put", kazao je Miniću dajući mu rok od godinu dana da provede njegove zamisli.

Poručio je da se u tome nada potpori SAD-a odnosno administracije Donalda Trumpa.

Prijedlog za mandatara Dodik će poslati parlamentu i očekuje da će dobiti potvrdu jer tamo još postoji većina okupljena oko njegovog Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).

No takvo imenovanje premijera i vlade bilo bi nezakonito i protivno ustavu RS-a jer mandatara predlaže isključivo predsjednik entiteta, a ta je pozicija upražnjena nakon što je Središnje izborno povjerenstvo BiH (SIP) oduzelo mandat Dodiku na temelju pravomoćne presude Suda BiH kojom je osuđen na godina dana zatvora.

Uz to mu je na šest godina zabranjeno obnašanje bilo kakve dužnosti u tijelima vlasti što je dio presude kojega Dodik izravno krši uzurpirajući ovlasti predsjednika RS.

Prijeti onemogućavanjem prijevremenih izbora

SIP BiH bi uskoro trebao raspisati prijevremene izbore za predsjednika RS-a no Dodik prijeti kako će onemogućiti njihovu provedbu i to tako što neće dopustiti otvaranje biračkih mjesta.

Parlament RS odnosno većina koju on tamo kontrolira ga je u tome poduprla a na njegov su zahtjev usvojili odluku da se 25. listopada organizira referendum na kojemu bi se glasači izjašnjavali o tome treba li poštovati sudsku presudu i odluku o Dodikovoj smjeni.

Delegacija EU-a u BiH upozorila je da se sudske presude i ustav ne mogu dovoditi u pitanje referendumima.

"Presuda Suda BiH u predmetu protiv Milorada Dodika je konačna i obvezujuća i mora se poštovati. Podvrgavanje sudske presude javnom glasanju protivno je vladavini prava i neovisnošću sudskih tijela", stoji u reagiranju delegacije EU u Sarajevu.

