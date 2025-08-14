Našli ga mrtvog, nekoliko dana prije toga kraj Pelješca snimili također uznemirujući prizor

U moru blizu lanterne na splitskim vratima pronađen je mrtav dupin, a očevidom je utvrđeno da postoje elementi kaznenog djela ubijanja ili mučenja životinja i u tijeku je kriminalističko istraživanje, izvijestila je u četvrtak splitska policija.

Na mjestu događaja, kako se navodi u policijskom izvješću, obavljen je očevid, a radi utvrđivanja točnog uzroka smrti provest će se i obdukcija na Zavodu za veterinarsku patologu na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu.

U tijeku je kriminalističko istraživanje s obzirom na to što je očevidom utvrđeno da postoje elementi kaznenog djela ubijanje ili mučenje životinja, kažu u policiji.

Podsjetimo, nekoliko dana ranije Lignjolov Enging Club Neum na svojoj Facebook stranici objavio je fotografije također uginulog dupina.

Prema njihovoj procjeni, moguće da je za smrt životinje kriv čovjek. Fotografije su snimili između Pelješkog mosta i Kleka.

Nanizali su se i komentari: "Nije dobro", "A lako bi mogao biti i neki neodgovorni ribar, kome delfini smetaju jer su i sami ribari", "Da ga nije zadavio morski pas".

U trenutku objave ovog članka ne možemo potvrditi radi li se, možda, o istom slučaju ili je riječ o dva odvojena slučaja.

