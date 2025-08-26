Trump će preimenovati Pentagon, nacrt zakona u pripremi: 'Nekako mi to ne zvuči dobro'

Američki predsjednik Donald Trump je u ponedjeljak sugerirao da bi mogao promijeniti naziv Ministarstva obrane natrag u Ministarstvo rata — naziv pod kojim je bilo poznato više od 150 godina, piše New York Post.

Predsjednik je rekao da traži povratak starog naziva jer ima "jači zvuk" i "mnogo je prikladniji."

"Mi ćemo to jednostavno napraviti. Siguran sam da će Kongres pristati ako bude potrebno," rekao je Trump u Ovalnom uredu te dodao: "'Obrana' zvuči previše defanzivno. Želimo biti defenzivni, ali želimo biti i ofenzivni, ako bude potrebno."

"Kao Ministarstvo rata, pobijedili smo u svemu," dodao je, referirajući se na Prvi i Drugi svjetski rat. "I mislim da ćemo se morati vratiti tome."

'Nekako mi to nije zvučalo dobro'

Ministarstvo rata bilo je poznato pod tim imenom od 1789. do 1947. godine, kada su vojne i zračne snage podijeljene zakonom Kongresa kako bi se formirale Nacionalna vojna izvršna vlast i već postojeće Ministarstvo mornarice.

Nacionalna vojna izvršna vlast je dvije godine kasnije, 1949. godine, preimenovana u Ministarstvo obrane.

Trump je kritizirao trenutni naziv vladine agencije kada je ministar obrane Pete Hegseth spomenuo naziv "Ministarstvo obrane" hvaleći rad vojske na osiguravanju južne granice i sudjelovanje Nacionalne garde u suzbijanju kriminala u Washingtonu.

"Pete, počeo si govoriti o Ministarstvu obrane, i nekako mi to ne zvuči dobro... zašto smo obrana?" rekao je predsjednik.

"Ako želite vratiti naziv onakav kakav je bio kad smo stalno pobjeđivali u ratovima, to je u redu sa mnom," dodao je.

Hegseth je uzvratio: "To dolazi."

Već se radi na nacrtu zakona

Kasnije tijekom dana, tijekom sastanka u Ovalnom uredu s južnokorejskim predsjednikom Lee Jae Myungom, Trump je nagovijestio da "svima sviđa" ideja o povratku naziva Ministarstva rata te da bi se uskoro mogla biti službena najava.

Bar jedan zakonodavac već je obećao uputiti inicijativu za podršku promjeni naziva Ministarstva obrane.

"Radim na nacrtu zakona za vraćanje naziva Ministarstvu rata u izvorno ime — jedini naziv koji potpuno odražava sve sposobnosti američke vojske," napisao je senator Mike Lee na X-u.

POGLEDAJTE VIDEO Igor Tudor u Ovalnom uredu s Donaldom Trumpom?! Da, i to je danas moguće