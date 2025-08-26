NESTVARAN PRIZOR /

Etna se opet probudila: Izdana najviša razina uzbune za zračni promet

26.8.2025.
Vulkan Etna na talijanskom otoku Siciliji ponovno je erumpirao, priopćio je u ponedjeljak talijanski Institut za geofiziku i vulkanologiju (INGV).

Institut je izvijestio o snažnim emisijama pepela iz kratera na vrhu vulkana, iako se visina oblaka nije mogla procijeniti u ponedjeljak navečer.

Vlasti su podigle najvišu razinu uzbune za zračni promet.

Međunarodna zračna luka Catania zasad je ostala otvorena.

Etna, koja se uzdiže na više od 3300 metara, najveći je aktivni vulkan u Europi.

Redovito erumpira i pod stalnim je nadzorom, a njezini spektakularni prikazi privlače velik broj gledatelja.

