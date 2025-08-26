Snimljen zastrašujući trenutak pada helikoptera, čuli se krici: 'Razletio se na sve strane'

Posada francuskog helikoptera preživjela je pad letjelice u jezero dok su pokušavali pokupiti vodu za gašenje šumskih požara u nedjelju. Svjedoci su snimili trenutak kada se letjelica krenula spuštati prema vodi, ne znajući da će već u idućem izgubiti kontrolu i završiti u jezeru Rospordenu na sjeverozapadu zemlje.

Oba člana posade preživjela su nesreću i prošli bez ozbiljnih ozljeda. Pilot i vatrogasac iz letjelice uspjeli su pobjeći iz olupine i otplivati na sigurno nakon pada, navodi Economic Times.

Helikopter je bio na rutinskoj misiji i već je ranije tijekom dana 27 puta ispustio vodu kako bi pomogao u obrani kuća od buktinje.

U međuvremenu se proširila snimka koja pokazuje helikopter da približava rep vodi dok pokušava napuniti kantu. Nekoliko trenutaka kasnije gubi ravnotežu, nekontrolirano se zavrti i pada u jezero te se raspada prilikom udara dok se u pozadini čuju užasnuti krici očevidaca.

NEW: Helicopter crashes into a lake while trying to scoop up water to fight a forest fire in France.



The pilot was seen dropping too quickly to fill the bucket, with the chopper's tail submerging into the water.



According to local authorities, the two men in the helicopter… pic.twitter.com/Y3piXiV4Ha — Collin Rugg (@CollinRugg) August 25, 2025

Pokrenuta istraga

Svjedoci su opisali scenu kao kaotičnu.

"Prenisko se spustio. Mislio sam da će eksplodirati, razbiti se na komadiće. Nakon što se helikopter prevrnuo, razletio se u svim smjerovima", ispričao je David za The Sun.

Lokalne vlasti potvrdile da su dvojac iz helikoptera te obližnji svjedok prevezeni u lokalnu bolnicu. Pohvalili su posadu zbog njihove prisebnosti u dramatičnoj situaciji, napominjući rizike s kojima se suočavaju vatrogasni timovi u izvanrednim situacijama.

Pokrenuta je istraga kako bi se utvrdilo što je točno dovelo do nesreće.

Gašenje požara ubrzo se nastavilo drugom letjelicom.

U izjavi na društvenim mrežama, gradonačelnik Rospordena Michel Loussouarn rekao je da su vlasti poduzele mjere kako bi spriječile onečišćenje jezera.

POGLEDAJTE VIDEO: Velika promjena na putovanjima zrakoplovom: Doznali smo detalje