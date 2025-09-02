S prozora Bijele kuće bačena crna vreća, video izazvao lavinu reakcija: ' To nema smisla...'

Prizor snimljen u ponedjeljak u Bijeloj kući izazvao je velik broj reakcija na društvenim mrežama. Na snimci, koja se ubrzano proširila internetom, vidi se kako netko s drugog kata Bijele kuće baca neidentificiranu tamnu vrećicu. Vrećica je odbačena u neposrednoj blizini sigurnosno ograničenog područja, što bi predstavljalo kršenje protokola, piše Times Now Digital.

Ni Bijela kuća ni Tajna služba Sjedinjenih Američkih Država zasad nisu komentirale događaj, što je dodatno potaknulo špekulacije u javnosti. Korisnici društvenih mreža iznijeli su različite teorije – od mogućeg incidenta s odlaganjem otpada do nagađanja o prikrivanju sigurnosnog ili zdravstvenog problema.

What is going on here? pic.twitter.com/Sy0lRUEXPq — PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) September 1, 2025

"Zašto netko izbacuje predmete kroz prozor Bijele kuće? To nema smisla ni pod kakvim normalnim okolnostima. Javnost zaslužuje odgovore, barem iz sigurnosnih razloga. Što radi Tajna služba?" – komentirao je jedan korisnik platforme X.

Ovo se dogodilo u trenutku kada javnost sve više raspravlja o zdravstvenom stanju američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Podsjetimo, tijekom prošloga tjedna na društvenim mrežama su počele kružiti glasine o mogućoj smrti predsjednika, potaknute njegovim izostankom iz javnosti i praznim rasporedom. Iako je Trump viđen kako odlazi na golf-igralište, nagađanja nisu prestala.

Rasprave su se intenzivirale nakon što je prije više od dva tjedna na predsjednikovoj ruci uočena modrica, što Bijela kuća dosad nije komentirala. U srpnju je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila da Trump boluje od kronične venske insuficijencije, stanja koje uzrokuje oticanje nogu.

Foto: Profimedia

Trumpovi suradnici tvrde da je on i dalje sposoban obnašati dužnost, iako su fotografije na kojima se vide otečene noge dodatno potaknule rasprave na internetu.

VEZANI ČLANCI:

Trump se danas obraća iz Ovalnog ureda: Nagađalo se da je preminuo, sve zbog čudnih podljeva

POGLEDAJTE VIDEO: 'Kralj Sunce' kao inspiracija: Trump 'optočio' ured plemeitom kovinom kao da raste na drveću