Ubojica bivšeg šefa parlamenta sve priznao zločin: 'Osvetio sam svog sina'

Osumnjičenik koji je uhićen zbog ubojstva bivšeg predsjednika ukrajinskog parlamenta Andrija Parubija priznao je zločin pred novinarima 2. rujna, a nazvao ga je "osvetom ukrajinskim vlastima", piše Kyiv Independent.

Andrij Parubij, 54-godišnji dugogodišnji političar i istaknuti sudionik Revolucije dostojanstva (Euromajdana), ubijen je 30. kolovoza u Lavovu. Napadač, maskiran u dostavljača, ustrijelio ga je na kućnom pragu.

Ukrajinske vlasti priopćile su 1. rujna da je 52-godišnji osumnjičenik iz Lavova uhićen u susjednoj Hmelnickoj oblasti. Naglasili su da je zločin pomno pripremljen i moguće povezan s ruskim obavještajnim službama.

S Rusima stupio u kontakt da sazna sinovu sudbinu

"Istina je, ja sam ga ubio. Tražim da me razmjene za ukrajinske ratne zarobljenike kako bih mogao otići i pronaći tijelo svoga sina", rekao je muškarac novinarima iz pritvorske ćelije.

Navodno je s Rusima stupio u kontakt kada je pokušavao saznati sinovu sudbinu. Njegov sin bio je ukrajinski vojnik koji je nestao kod Bahmuta 2023. godine. Prema medijskim navodima, ruski kontakti tada su mu rekli da je njegov sin poginuo.

Ubio ga jer mu je bio najbliže

Prema informacijama koje prenosi Channel 5, osumnjičenika su ruske službe navodno ucijenile informacijama o tijelu njegova sina. On, međutim, odbacuje da je bio ucijenjen ili da je radio za Rusiju.

Na pitanje zašto je upravo Parubij bio meta, odgovorio je: "Bio je najbliže. Da sam živio u Vinici, bio bi to Petja" – vjerojatno aludirajući na bivšeg predsjednika Petra Porošenka.

Sud u Lavovu odredio mu je istražni zatvor u trajanju od 60 dana bez prava na jamčevinu, dok istraga traje.

Purabij bio česta meta ruske propagande

Parubij je pokopan 2. rujna u lavovskoj katedrali sv. Jurja. Bio je poznat kao aktivist, političar i državni dužnosnik: sudjelovao je u Narančastoj revoluciji 2004., a u vrijeme Euromajdana 2013.–2014. predvodio je dobrovoljne skupine za samoobranu.

Nakon svrgavanja proruskog predsjednika Viktora Janukoviča imenovan je tajnikom Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu Ukrajine, a to je bilo u razdoblju kada je Rusija okupirala Krim i pokrenula rat u Donbasu. Zbog te uloge bio je česta meta ruske propagande i dezinformacija.

POGLEDAJTE VIDEO: renutak atentata na bivšeg šefa parlamenta: Prišao mu sa žutom torbom i izrešetao ga usred bijela dana