Vučić komentirao Plenkovićevo 'Srbija na rubu građanskog rata': 'Što je babi milo, to joj se i snilo'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Pekinga poslije sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Prokomentirao je i izjavu premijera Andreja Plenkovića da je Srbija "na rubu građanskog rata", piše Kurir.

"Što se tiče izjave Andreja Plenkovića, naravno zlonamjerne i namjerno smišljene kako bi se urušio ugled Srbije u svijetu, čudi me da to neki naši ljudi ne vide i ne razumiju. Ja uvijek pozivam na jedinstvo i zajedništvo naših građana. Moj odgovor ostaje u jednoj rečenici: 'Što je babi milo, to joj se i snilo'. Nikakvog građanskog rata u Srbiji neće biti", poručio je Vučić.

Dodao je da će Srbija "nastaviti rasti velikom brzinom i biti sve uspješnija, unatoč službenim i neslužbenim naporima Republike Hrvatske da je vrati u prošlost".

"Mi ćemo nastaviti pružati ruku Hrvatskoj, bez obzira na njihove zlurade i pokvarene komentare, i nikada im ništa slično nećemo poželjeti", naglasio je Vučić.

Vučić je komentirao i sastanak s Putinom, ali i druge aktualne teme, te najavio još jedno "veliko iznenađenje" za Srbiju.

'Imali smo otvorene, iskrene i važne razgovore s Putinom'

"Imali smo vrlo otvorene, iskrene i važne razgovore s predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Vladimirovičem Putinom i vjerujem da smo dotaknuli sve teme od obostranog interesa. Za nas je od izuzetne važnosti tema energetike u nekoliko smjerova. Prije svega, potrebne su nam sve veće nabave plina – plin nam je suštinski potreban. Manje količine, iako za nas važne, nabavljamo iz Azerbajdžana, ali najveći dio plina dolazi iz Ruske Federacije", poručio je Vučić.

Teme su bile energetska suradnja, proširenje skladišnih kapaciteta plina u Banatskom dvoru te mogućnosti suradnje u nuklearnoj energiji. Razgovarali su i o Kosovu te Bosni i Hercegovini, a Vučić je istaknuo da Rusija ostaje čvrsto na pozicijama poštovanja teritorijalnog integriteta Srbije.

Vučić je rekao da očekuje kako će predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sa suradnicima uskoro imati sastanke u ruskoj vladi, vjerojatno u narednih tjedan do deset dana, te da će tada moći iznijeti više informacija. Dodao je da će se konačni stavovi Srbije oblikovati uvažavajući prije svega srpske interese, ali i uzimajući u obzir mišljenja drugih, kako bi se donijele odluke o ključnim pitanjima u regiji.

S Putinom je razgovarao i o geopolitičkim pitanjima, općenito o svemu što se događa u svijetu, a bilo je riječi i o svim aspektima suradnje Srbije i Rusije u svim područjima. Istaknuo je da su razgovarali i o kulturi i sportu te, zapravo, o svim važnim temama.

