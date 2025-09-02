Putin optužio Europu da širi 'histeriju i horor priče': 'Tada smo bili prisiljeni...'

Vladimir Putin optužio je u utorak Europu za širenje histerije i horor priča, nakon što su Francuska i Njemačka upozorile na mogući ruski napad, piše Daily Mail.

Govoreći u Kini tijekom posjeta, Putin je rekao da su tvrdnje europskih čelnika da će Rusija jednog dana napasti dublje u Europu histerija i horor priče.

Putin:



We endured for a very long time as Ukrainian troops carried out constant strikes on our energy facilities. After that, we began to retaliate. And we are retaliating, let's say, in a serious way. That's true.



(Obviously, Russia has been attacking Ukrainian energy… pic.twitter.com/RUAm8oBuT3 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 2, 2025

U ponedjeljak je francuskim bolnicama naređeno da se pripreme za neizbježan rat u Europi, dok je Njemačka rekla da je u pripravnosti za ruske vojne vježbe.

Francusko ministarstvo zdravstva pozvalo je zdravstvene ustanove diljem zemlje da se pripreme za mogući "veliki angažman" do ožujka 2026. Francuska vlada navodno predviđa scenarij u kojem bi nacija postala država podrške koja ima kapacitet preuzeti ogroman broj ranjenih vojnika iz Francuske i drugih europskih zemalja.

U međuvremenu, načelnik njemačkog obrambenog stožera Carsten Breuer rekao je da će NATO i snage njegove zemlje biti u pripravnosti prije ruskih vojnih vježbi.

Njemačka će biti na oprezu

Breuer je rekao da iako ne očekuje da će snage Vladimira Putina napasti teritorij NATO-a dok Rusija provodi vojnu obuku u Bjelorusiji vježbom Zapad 2025, njegova će nacija "biti na oprezu".

Putin je također tvrdio da se Moskva nikada nije protivila potencijalnom članstvu Ukrajine u Europskoj uniji te da je mislio da je moguće pronaći konsenzus o osiguravanju sigurnosti i Rusije i Ukrajine.

U slučaju Ukrajine 2022. godine, Rusija je bila prisiljena, rekao je Putin, reagirati na ono što je nazvao pokušajem Zapada da uz pomoć NATO-a pokuša apsorbirati cijeli postsovjetski prostor s obzirom na sigurnosne implikacije za Moskvu.

"Svaka razumna osoba savršeno je svjesna da u Rusiji nikada nije bilo, nema i nikada neće biti želje za napadom na bilo koga", rekao je Putin.

'NATO je druga tema'

"Što se tiče članstva Ukrajine u EU, nikada nismo imali prigovora na to“, rekao je Putin slovačkom premijeru Robertu Ficu na razgovorima u Kini. "Što se tiče NATO-a, to je drugo pitanje.“

Putin je rekao da je o sigurnosti Ukrajine razgovarao na svom samitu 15. kolovoza na Aljasci s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

"Postoje opcije za osiguranje sigurnosti Ukrajine u slučaju završetka sukoba“, rekao je Putin.

"I čini mi se da postoji prilika za pronalaženje konsenzusa ovdje", dodao je.

