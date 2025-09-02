Novi potres nakon razornog udara koji je ubio 1400 ljudi: Strahuje se od daljne katastrofe

Potres magnitude 5,5 pogodio je jugoistok Afganistana u utorak, svega dva dana nakon što je potres magnitude 6 ubio više od 1400 ljudi i ozlijedio tisuće drugih u istoj regiji, zbog čega se strahuje od daljnje štete i razaranja.

Potres u utorak bio je na relativno maloj dubini, od 10 km, istoj kao i onaj koji je pogodio zemlju u nedjelju u ponoć. Bio je to jedan od najgorih potresa u Afganistanu u mnogo godina, sravnivši kuće u izoliranim selima sa zemljom.

Još nisu poznati razmjeri štete novog potresa u utorak.

Težak teren ozbiljno ometa napore spasilaca u pružanju pomoći u izoliranim selima pogođene planinske regije.

Crne broje će rasti

Dosad je poznato da je najmanje 1411 ljudi poginulo, 3124 je ozlijeđeno, a više od 5400 kuća uništeno, rekao je glasnogovornik talibanske administracije Zabihulah Mudžahid.

Strahuje se da je još ljudi zarobljeno pod ruševinama, priopćio je afganistanski Crveni polumjesec, humanitarna skupina koja djeluje u regiji. Koordinator UN-a u Afganistanu rekao je da će broj poginulih sigurno još rasti.

Ta je izolirana zemlja sklona smrtonosnim potresima, posebno u planinskom lancu Hindukuš, gdje se susreću indijska i euroazijska tektonska ploča.

Istočne pokrajine Kunar i Nangarhar najteže su pogođene potresom u nedjelju navečer.

