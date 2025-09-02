Umrlo šestero političara iz iste stranke, javile se brojne teorije. Neki sumnjaju na najgore

Čak šestero političara njemačke desničarske stranke Alternativa za Njemačku (AfD) umrla su posljednjih tjedana uoči lokalnih izbora sredinom rujna. Prema istrazi Politica, nakon četiri smrtna slučaja u pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija,umrla su još dva političara s rezervne liste.

Glasnogovornik stranke potvrdio je da je jedan njih imao bolest jetre te je preminuo nakon što su mu zatajili bubrezi, dok je drugi počinio samoubojstvo.

U međuvremenu, neobična situacija postala je plodno tlo za teoretičare zavjera koji na društvenim mrežama raspravljaju o navodnim ubojstvima. Međutim, zamjenica čelnika savezne vlade AfD-a Kay Gottschalk kazala je da sve zasad upućuje da je sve samo puka slučajnost.

Ipak, potvrdila je da žele istražiti smrtne slučajeve bez da odmah ulaze u "područje teorija zavjera".

Dva tjedna uoči izbora u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji, objavljena je smrt četvero AfD-ovih kandidata. Prema izjavama policije, lokalni su političari umrli prirodnom smrću te nije otvorena istraga o krivcu treće strane.

Suvoditeljica AfD-a Alice Weidel nije se potrudila ugušiti nagađanja, ponovno objavljujući tvrdnju umirovljenog ekonomista Stefana Homburga da je broj poginulih kandidata "statistički gotovo nemoguć".

Policija je jasno dala do znanja da nema dokaza o kaznenom djelu, no njihove će smrti ipak utjecati na izbore. Morat će se izraditi i isprintati novi glasački listići, a neki birači koji su već glasali poštom morat će ponoviti svoj izbor.

Smrti i u drugim strankama

Glasnogovornica izborne povjerenice pokrajine Monika Wißmann rekla je za BILD da je tijekom izborne kampanje umrlo najmanje šest kandidata iz drugih stranaka. Osim poznatih predstavnika AfD-a, umrli su i političari iz Stranke za dobrobit životinja, Slobodnih birača, FDP-a i Udruge neovisnih birača (UWG).

Glasnogovornik državnog izbornog povjerenika naglasio je: "Smrti kandidata na lokalnim izborima, bez obzira na stranačku ili biračku pripadnost, nažalost se događaju na svim izborima, pa tako i na nadolazećim lokalnim. Trenutno to utječe ne samo na AfD već i na Stranku za dobrobit životinja, FDP i Slobodne birače".

Sjeverna Rajna-Vestfalija ima 18 milijuna stanovnika, a navodno će se 20.000 kandidata kandidirati za dužnost na lokalnim izborima 14. rujna.

AfD je na veljačkim saveznim izborima postao druga najveća stranka u Njemačkoj, proširivši se iz svog istočnog središta i na područja zapada.

Stratezi AfD-a nadaju se pobjedama na lokalnim izborima u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji, koji se smatraju prvim testom birača otkako je nova savezna vlada došla na vlast.

