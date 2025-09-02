Pratite posebno Trumpovo obraćanje: Danas istječe važan rok, što će iduće napraviti?

Američki predsjednik Donald Trump večeras će održati svoje posebno predsjedničko obraćanje iz Bijele kuće, koje je najavljeno u službenom dnevnom rasporedu njegova ureda gdje je najavljeno da će obznatiti "posebnu objavu".

Iako nije potvrđena tema, njegovo obraćanje slijedi nakon brojnih nagađanja o njegovom zdravstvenom stanju, i tisuća objava na društvenim mrežama koje su preplavile glasine da je preminuo nakon što nije viđen nekoliko dana u javnosti.

U posljednje vrijeme glasine o njegovom zdravlju potaknule su neobične modrice na njegovim dlanovima, za koje su iz Bijele kuće tvrdili da su posljedica čestog rukovanja.

S druge strane, nagađa se da bi njegovo obraćanje moglo biti vezano uz tijek rata u Ukrajini, budući da je danas istječe rok koji je Trump postavio ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu za postizanje mirovnog sporazuma i okončanje rata.

Osim toga, puno pažnje izazvala je snimka na kojoj se vidi kako netko s drugog kata Bijele kuće baca neidentificiranu tamnu vreću. Ni Bijela kuća ni Tajna služba nisu komentirale događaj, što je dodatno potaknulo špekulacije u javnosti.

Uskoro opširnije...