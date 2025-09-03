Drama na nebu NATO članice: Digli borbene avione! 'Moramo osigurati zračni prostor'

Poljski i saveznički zrakoplovi aktivirani su u srijedu kako bi osigurali poljski zračni prostor nakon što je Rusija pokrenula zračne napade usmjerene na zapadnu Ukrajinu, blizu granice s Poljskom, priopćilo je operativno zapovjedništvo poljskih oružanih snaga.

"Ruska Federacija ponovno izvodi napade na ciljeve koji se nalaze na teritoriju Ukrajine", priopćilo je operativno zapovjedništvo u objavi na X.

"Kako bi se osigurala sigurnost poljskog zračnog prostora... Poljski i saveznički zrakoplovi intenzivno djeluju u našem zračnom prostoru, dok su zemaljski sustavi protuzračne obrane i radarskog izviđanja dosegli najviše stanje pripravnosti."

U 01.40 sati po srednjeeuropskom vremenu, cijela Ukrajina bila je pod upozorenjem na zračni napad zbog ruskih raketnih napade i napade dronovima.

Lavrov: Rusija očekuje nastavak pregovora

U međuvremenu, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u srijedu da Moskva očekuje nastavak pregovora između Rusije i Ukrajine, ali da se moraju prepoznati "nove teritorijalne realnosti" i formirati novi sustavi sigurnosnih jamstava.

"Da bi mir bio održiv, nove teritorijalne realnosti... moraju se prepoznati i formalizirati u međunarodnopravnom smislu", rekao je Lavrov u intervjuu za indonezijske novine Kompas.

Neizravno se referirajući na kontinuirano protivljenje Moskve pridruživanju Ukrajine NATO-u, Lavrov je rekao da 'Ukrajini treba jamčiti neutralan, nesvrstan i nenuklearni status.'

Ukrajina kaže da nije na Rusiji da odlučuje čemu se Kijev može ili ne može pridružiti, dok NATO kaže da Rusija ne može imati pravo veta na članstvo u savezu koji je osnovan 1949. kako bi se suprotstavio prijetnji Sovjetskog Saveza.

Lavrov je rekao da su šefovi ruske i ukrajinske delegacije bili u izravnom kontaktu i da očekuje da će se pregovori nastaviti.

POGLEDAJTE VIDEO Ukrajinska obitelj nikad neće zaboraviti odmor na Hvaru: Djevojčici umalo amputirana noga