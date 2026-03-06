Škotski lord koji je reality show pretvorio u kazalište

Odjeven u besprijekoran tartan, sa zagonetnim smiješkom i prodornim pogledom, vodielj game showa 'Traitors SAD' Alan Cumming izgovara sudbonosne riječi s teatralnom pauzom koja ledi krv u žilama. On nije samo domaćin; on je redatelj, pripovjedač i glavni glumac u jednoj od najnapetijih igara na televiziji.

Uloga pisana za njega

Kada su producenti pristupili Cummingu, nisu tražili klasičnog voditelja. Tražili su lik. 'Htjeli su da budem teatralan i da glumim tu hiperboliziranu verziju sebe i stvorim atmosferu cijelog showa', izjavio je Cumming. Njegov pristup je sve samo ne objektivan. On se naslađuje kaosom, natjecatelje naziva 'svojim malim igračkama' i svaku eliminaciju pretvara u mini-dramu, s naglaskom na zlokobnom izgovoru riječi.

Ovaj performans nije slučajan. Cumming je nagrađivani kazališni i filmski glumac s karijerom koja obuhvaća sve, od Shakespeareovih drama na West Endu do kultne uloge Emceeja u mjuziklu 'Cabaret', za koju je osvojio prestižnu nagradu Tony. Njegovo iskustvo omogućuje mu da formatu reality natjecanja podari težinu i dubinu koju drugi programi nemaju.

Moda kao dio priče

Neizostavan dio Cummingovog lika je njegov vizualni identitet. U suradnji sa stilistom Samom Spectorom, svaka njegova odjevna kombinacija priča svoju priču. Raskošni ogrtači, kiltovi od baršuna, upečatljivi broševi i rukavice s perlama nisu samo modni odabir, već kostim koji definira ton svake epizode.

Kao voditelj i producent, Cumming je postao tajni sastojak koji američku verziju 'Traitorsa' izdvaja od ostalih. Njegova prisutnost daje dopuštenje svima, i natjecateljima i gledateljima, da se prepuste igri i zabave. On je ovdje jer uživa u kaosu, a publika to prepoznaje i nagrađuje. Njegov Emmy za najboljeg voditelja reality programa samo je službena potvrda onoga što su fanovi znali od početka: u dvorcu punom izdajnika, Alan Cumming je jedini i pravi kralj.

Alana Cumminga i drugu sezonu game showa 'Traitors SAD' gledaj na platformi Voyo. Nove epizode od petka do nedjelje.