Demonstracija kineske moći: 'Nezaustavljivi smo'! Uz Xija sjedili Putin i Kim, Trump reagirao

U središtu Pekinga održana je velika vojna parada kojom je Kina obilježila pobjedu nad Japanom u Drugom svjetskom ratu.

Foto: Profimedia

Na završnici spektakla tisuće sudionika i građana mahali su crvenim zastavama, dok je predsjednik Xi Jinping pljeskao s tribina. Skup je zaključen pjesmom Oda domovini, neslužbenom himnom zemlje.

Foto: Profimedia

Moć oružja i poruka svijetu

Kina je iskoristila priliku da pokaže svoju najnoviju vojnu tehnologiju. Premijerno su predstavljeni novi interkontinentalni balistički projektili, rakete s hipersoničnim bojevim glavama, lasersko oružje, golemi podvodni dronovi, pa čak i dronovi u obliku "robotskih pasa". Analitičari ističu kako je parada otkrila i jasne naznake kineskog plana prema Tajvanu – otoku koji Peking smatra svojim teritorijem.

Pozvao je Kineze da se prisjete pobjede nad Japanom i poručio: "Čovječanstvo uspinje i pada zajedno." Nakon govora obišao je tisuće vojnika okupljenih na monumentalnoj aveniji Changan u centru Pekinga.

Foto: Profimedia

Xi je u govoru poručio da je Kina "nezaustavljiva" i da je "nikada neće zastrašiti nasilnici".

Naime, u svom govoru za vrijeme ručka, Xi je rekao da se svijet "nikada ne smije vratiti zakonu džungle, gdje jaki plijene slabe".

Nije se posebno obratio nijednoj zapadnoj naciji, ali kineski dužnosnici su prethodno nazvali SAD "nasilnikom" zbog nametanja carina zemljama diljem svijeta.

Xi je dodao: "Iskreno se nadamo da će sve zemlje izvući pouke iz povijesti, cijeniti mir i surađivati ​​kako bi... stvorile svjetliju budućnost za čovječanstvo".

Foto: Profimedia

Putin i Kim rame uz rame s Xijem

Na tribinama uz Xija sjedila su 26 šefova država, a među njima i ruski predsjednik Vladimir Putin te sjevernokorejski vođa Kim Jong Un.

Foto: Profimedia

Bio je to njihov prvi zajednički susret, što dodatno naglašava političku težinu parade, piše BBC

Trump odmah reagirao

Na drugoj strani Pacifika, bivši američki predsjednik Donald Trump nije dugo čekao da se uključi u raspravu. Na svojoj mreži Truth Social poručio je:

BREAKING: Trump tells Xi Jinping to 'please give my warmest regards to Vladimir Putin, and Kim Jong Un, as you conspire against The United States of America.' pic.twitter.com/k4PhIQNQXu — The Spectator Index (@spectatorindex) September 3, 2025

"Veliko je pitanje hoće li predsjednik Xi uopće spomenuti golemu pomoć i ‘krv’ koju su Sjedinjene Američke Države dale Kini kako bi joj pomogle da osigura svoju SLOBODU od jednog vrlo neprijateljski nastrojenog stranog okupatora."

Trump je dodao: "Mnogi Amerikanci poginuli su u kineskoj borbi za Pobjedu i Slavu. Nadam se da će njihova Hrabrost i Žrtva biti pravedno Počasno obilježeni i Zapamćeni!"

Parada kao jasna poruka

Kako piše BBC, ova parada nije bila samo komemoracija već i snažna politička poruka. Xi je pred domaćom i svjetskom publikom pokazao da Kina raspolaže oružjem za globalno odvraćanje i da je spremna braniti svoje interese – uključujući potencijalni sukob oko Tajvana.

