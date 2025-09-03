Xi pokazao oružje kakvo svijet još nije vidio: Može nositi 12 bojevih glava - na jednoj raketi

Na vojnoj paradi u Pekingu uočena je nova,dosad neviđena varijanta kineske interkontinentalne balističke rakete (ICBM) Dongfeng, DF-5C, piše BBC, u suradnji s vojnim analitičarem Alexanderom Neillom.

Vojni analitičar Neill tvrdi da ovaj ICBM ima veći domet i da može nositi više bojevih glava, do njih 12 - na jednoj raketi.

Riječ je o dvostupanjskom nuklearnom projektilu koji koristi tekuće gorivo, što znači da njegovu putanju pokreću dva uzastopna raketna stupnja, svaki sa svojim motorom.

🇨🇳☢️ China showcased its DF-5C intercontinental ballistic missile (ICBM) at the Beijing parade. With a global strike radius, the DF-5C is capable of carrying multiple nuclear warheads and reaching any point on Earth. pic.twitter.com/h2T3K0B453 — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) September 3, 2025

"DF-5C je baziran na silosima, što znači da se lansira iz objekta iskopanog duboko u zemlju, a namijenjen je kao strateško sredstvo odvraćanja", kaže Neill.

Predstavljeno i lasersko oružje

Predstavljeno je i još jedno oružje o kojem je bilo mnogo špekulacija proteklih dana. Lasersko oružje LY-1 postavljeno je na vrh oklopnog kamiona s osam kotača.

"Za ovo lasersko oružje se kaže da je vrlo moćno i da bi moglo u potpunosti onesposobiti i spržiti bilo kakvu elektroniku ili čak oslijepiti pilota", kaže obrambeni analitičar Alexander Neill.

