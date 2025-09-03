Xi pokazao oružje kakvo svijet još nije vidio: Može nositi 12 bojevih glava - na jednoj raketi
Riječ je o dvostupanjskom nuklearnom projektilu koji koristi tekuće gorivo i laserskom oružju koje može onesposobiti bilo kakvu elektroniku
Na vojnoj paradi u Pekingu uočena je nova,dosad neviđena varijanta kineske interkontinentalne balističke rakete (ICBM) Dongfeng, DF-5C, piše BBC, u suradnji s vojnim analitičarem Alexanderom Neillom.
Vojni analitičar Neill tvrdi da ovaj ICBM ima veći domet i da može nositi više bojevih glava, do njih 12 - na jednoj raketi.
Riječ je o dvostupanjskom nuklearnom projektilu koji koristi tekuće gorivo, što znači da njegovu putanju pokreću dva uzastopna raketna stupnja, svaki sa svojim motorom.
"DF-5C je baziran na silosima, što znači da se lansira iz objekta iskopanog duboko u zemlju, a namijenjen je kao strateško sredstvo odvraćanja", kaže Neill.
Predstavljeno i lasersko oružje
Predstavljeno je i još jedno oružje o kojem je bilo mnogo špekulacija proteklih dana. Lasersko oružje LY-1 postavljeno je na vrh oklopnog kamiona s osam kotača.
"Za ovo lasersko oružje se kaže da je vrlo moćno i da bi moglo u potpunosti onesposobiti i spržiti bilo kakvu elektroniku ili čak oslijepiti pilota", kaže obrambeni analitičar Alexander Neill.
