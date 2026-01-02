Novi udar na potrošače: Najavljena drastična poskupljenja mobitela i računala

Cijene mnogih uređaja koje svakodnevno koristimo mogle bi drastično porasti u 2026. godini. Uzrok tomu je porast cijena RAM-a, nekoć jedne od najjeftinijih komponenti, koja se više nego udvostručila od listopada 2025.

RAM (radna memorija) je komponenta koja se koristi za pohranu koda tijekom korištenja uređaja. Ova tehnologija pokreće sve, od pametnih telefona do medicinskih uređaja, a njezina je cijena naglo porasla zbog umjetne inteligencije.

Naime, podatkovni centri koji pokreću umjetnu inteligenciju eksplozivno su narasli, a njima je RAM također neophodan. Tako je nastala znatna neravnoteža između ponude i potražnje, zbog čega je narasla i cijena.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Drastičan skok cijena

Steve Mason, generalni direktor tvrtke CyberPowerPC koja sastavlja računala, rekao je da će proizvođači biti prisiljeni povećati cijene, piše BBC.

"Nude nam se cijene koje su oko 500 % veće nego prije samo nekoliko mjeseci", kazao je Mason i rekao da se povećanje cijena odnosi na sve uređaje koji koriste memoriju ili pohranu.

Utjecaj na tržište

"Tržište je u 2025. bilo vrlo živahno, a ako cijene memorije malo ne padnu, očekujem smanjenje potražnje potrošača u 2026.", rekao je Danny Williams iz tvrtke PCSpecialist i dodao da je primijetio različit utjecaj povećanja cijena kod različitih proizvođača.

"Neki dobavljači imaju veće zalihe pa su njihova povećanja cijena suptilnija, možda 1,5 do 2 puta veća. No, druge tvrtke nemaju velike zalihe i one su podigle cijene i do 5 puta", rekao je Williams.

Što povećanja znače za kupce?

S uzlaznim trendom cijena, kupci će vjerojatno morati odlučiti hoće li platiti više ili prihvatiti manje moćan uređaj.

Neke velike tvrtke potpuno su se okrenule od potrošačkog tržišta. Tvrtka Micron, nekoć jedan od najvećih prodavača RAM-a, objavila je u prosincu da će se fokusirati isključivo na potražnju za umjetnu inteligenciju.

Mike Howard iz tvrtke Tech Insights procijenio je da bi prijenosno računalo sa 16 GB RAM-a moglo bi zabilježiti rast troškova proizvodnje od 38 do 48 eura u 2026., što će se vjerojatno prenijeti na kupce. Pametni telefoni bi mogli poskupjeti za oko 28 eura u proizvodnji.

POGLEDAJTE VIDEO: Od Macintosha i Pacmana do AI-ja: S ovog mjesta upućuju se pozivi prošlosti i budućnosti