Umjetna inteligencija će evoluirati: Jedan savez pokrenut će sedam važnih promjena

Umjetna inteligencija (AI) sve više postaje nezamjenjivi dio naše poslovne i privatne svakodnevice. Nakon nekoliko godina eksperimentiranja, AI bi u 2016. godini trebala ući u novu fazu u kojoj evoluira iz instrumenta u partnera, transformirajući način na koji radimo, stvaramo te rješavamo probleme, izvijestili su iz Microsofta.

Naime, u svim industrijama AI izlazi iz faze u kojoj samo odgovara na upite i sve više preuzima ulogu pravog suradnika. Ljudi je koriste kao produžetak vlastite stručnosti: pomaže im razjasniti probleme, predložiti bolja rješenja i brže doći do uvida do kojih bi inače stizali sporije. Umjesto da zamjenjuje stručnjake, AI otvara prostor da se oni bave zahtjevnijim dijelom posla, dok rutinske korake preuzima na sebe. Rezultat je rad koji je precizniji, brži i više usmjeren na ono što donosi stvarnu vrijednost.

Evolucija i transformacija umjetne inteligencije vidljiva je u svim poljima ljudskog djelovanja poput medicine, znanstvenih istraživanja, razvoja raznih softvera, kvantnog računarstva itd.

AI u medicini kao 'dodatni par očiju i ruku'

AI u medicini služi kao "dodatni par očiju i ruku" koji liječnicima pomaže raditi brže i sigurnije. Koristi se u području dijagnostike, predviđanja rizika, personalizacije terapija, služi kao podrška u istraživanju te vrši administrativne poslove.

Razne organizacije jačaju sigurnost kako bi držale korak s novim rizicima, kako AI agenti postaju digitalni kolege i preuzimaju specifične zadatke pod ljudskim vodstvom. Infrastruktura koja pokreće ove napretke također sazrijeva, postaje pametnija i učinkovitija.

Sljedećih sedam trendova koje treba pratiti u 2026. godini pokazuju što je moguće kada ljudi udruže snage s AI-jem. Taj će savez pokrenuti ove promjene.

1. AI će pojačati ono što ljudi mogu postići zajedno

Microsoft vidi 2026. godinu kao novo doba za saveze između tehnologije i ljudi. Protekle godine vrtjele su se oko toga da umjetna inteligencija odgovara na pitanja i rješava probleme, a sljedeći val bit će o istinskoj suradnji.

Foto: Shutterstock

AI agenti postat će digitalni suradnici koji pomažu pojedincima i malim timovima. Microsoftovi stručnjaci zamišljaju radno mjesto gdje tim od tri osobe može pokrenuti globalnu kampanju u roku od nekoliko dana, s umjetnom inteligencijom koja se bavi obradom podataka, generiranjem sadržaja i personalizacijom dok ljudi upravljaju strategijom i kreativnošću.

Organizacije koje omogućuju ljudima da uče i rade s umjetnom inteligencijom dobit će najbolje od oba svijeta pomažući timovima da se nose s većim kreativnim izazovima i brže postižu rezultate.

Savjet za profesionalce: Nemojte se natjecati s umjetnom inteligencijom, već se usredotočite na učenje kako raditi uz nju. Sljedeća godina pripada onima koji uzdižu ljudsku ulogu, a ne eliminiraju je.

2. AI agenti dobit će nove zaštitne mjere dok postaju dio radne snage

AI agenti će se proširiti 2026. i igrati veću ulogu u svakodnevnom radu, djelujući više kao suigrači nego kao alati. Kako se organizacije oslanjaju na ove agente za pomoć u zadacima i donošenju odluka, izgradnja povjerenja u njih bit će ključna - počevši od sigurnosti.

Microsoft predlaže da svaki agent treba imati slične sigurnosne zaštite kao i ljudi, kako bi se osiguralo da se agenti ne postanu "dvostruki agenti" koji nose neprovjereni rizik.

To znači davanje svakom agentu jasnog identiteta, ograničavanje informacija i sustava kojima može pristupiti, upravljanje podacima koje stvara i zaštitu od napadača i prijetnji. Sigurnost će postati autonomna i ugrađena, a ne nešto što se dodaje kasnije. Osim toga, kako napadači koriste AI na nove načine, druga strana će koristiti sigurnosne agente za uočavanje tih prijetnji i brži odgovor.

3. AI je spreman smanjiti svjetski zdravstveni jaz

Umjetna inteligencija u zdravstvu označava prekretnicu. Vidjet ćemo dokaze da AI prelazi granice dijagnostike i proširuje se na područja poput otkrivanja simptoma i planiranja liječenja. Važno je napomenuti da će se napredak početi pomicati iz istraživačkih okruženja u stvarni svijet, s novim generativnim proizvodima i uslugama umjetne inteligencije dostupnima milijunima potrošača i pacijenata.

Ta promjena je važna jer je neadekvatan pristup zdravstvenoj skrbi globalna kriza. Svjetska zdravstvena organizacija predviđa manjak od 11 milijuna zdravstvenih radnika do 2030. godine, što ostavlja 4,5 milijardi ljudi bez osnovnih zdravstvenih usluga.

Postignuća su 2025. godine demonstrirana kroz Microsoft AI-jev Diagnostic Orchestrator (MAI-DxO), koji je rješavao složene medicinske slučajeve s točnošću od 85,5 posto, što je daleko iznad prosjeka od 20 posto za iskusne liječnike. Napredak u umjetnoj inteligenciji način je da se ljudima pruži veći utjecaj i kontrola nad vlastitim zdravljem i dobrobiti.

4. AI će postati središnji dio istraživačkog procesa

Umjetna inteligencija već ubrzava napredak u područjima poput modeliranja klime, molekularne dinamike i dizajna materijala. Ali sljedeći skok tek dolazi. Godine 2026., umjetna inteligencija neće samo sažimati radove, odgovarati na pitanja i pisati izvješća, već će se aktivno pridružiti procesu otkrića u fizici, kemiji i biologiji.

Umjetna inteligencija će generirati hipoteze, koristiti alate i aplikacije koje kontroliraju znanstvene eksperimente te surađivati s ljudskim i AI istraživačkim kolegama.

Foto: Shutterstock

Ova promjena stvara svijet u kojem bi svaki znanstvenik uskoro mogao imati AI laboratorijskog asistenta koji može predlagati nove eksperimente, pa čak i provesti dio njih. To je transformacija koja obećava ubrzanje istraživanja i promjenu načina na koji se stvaraju znanstvena otkrića.

5. AI infrastruktura postat će pametnija i učinkovitija

Rast AI-ja više se ne odnosi samo na izgradnju sve većih podatkovnih centara. Sljedeći val odnosi se na iskorištavanje svake jedinice računalne snage.

Najučinkovitija AI infrastruktura koncentrirat će računalnu snagu gušće kroz distribuirane mreže. Sljedeća godina donijet će uspon fleksibilnih, globalnih AI sustava, novu generaciju povezanih AI "supertvornica" koje će smanjiti troškove i poboljšati učinkovitost. AI će se mjeriti prema kvaliteti inteligencije koju proizvodi, a ne samo prema svojoj veličini.

Zamislite to kao kontrolu zračnog prometa za AI radna opterećenja: računalna snaga bit će gušće raspoređena i dinamički usmjeravana kako ništa ne bi stajalo neiskorišteno. Ako jedan posao uspori, drugi će se odmah uključiti, osiguravajući da se svaki ciklus i vat energije optimalno iskoriste.

6. AI uči jezik koda i kontekst iza njega

Razvoj softvera uveliko raste, a aktivnost na GitHubu doseže nove razine u 2025. godini. Svakog mjeseca programeri su predali 43 milijuna zahtjeva za spajanje programerskih kodova (pull request), što je povećanje od 23 posto u odnosu na prethodnu godinu. Godišnji broj "commitova", koji prate te promjene, skočio je 25 posto na jednu milijardu. Ovaj neviđeni tempo signalizira veliku promjenu u industriji dok AI postaje sve važniji u načinu na koji se softver gradi i poboljšava.

Ovi podaci potvrđuju da će 2026. donijeti novu prednost. Jednostavno rečeno, to znači AI koji razumije ne samo zapis koda, već i odnose i povijest iza njih.

Analizirajući obrasce u repozitorijima koda, središnjim mjestima gdje timovi pohranjuju i organiziraju sve što grade, AI može shvatiti što se promijenilo, zašto i kako se dijelovi uklapaju.

7. Sljedeći skok u računalstvu bliži je nego što većina ljudi misli

Kvantno računalstvo dugo se činilo kao znanstvena fantastika. No, istraživači ulaze u eru godina, a ne desetljeća, u kojoj će kvantni strojevi početi rješavati probleme koje klasična računala ne mogu. Taj proboj, nazvan kvantna prednost, mogao bi pomoći u rješavanju najtežih izazova društva.

Ono što je sada drugačije jest uspon hibridnog računalstva, gdje kvantno radi uz AI i superračunala. AI pronalazi obrasce u podacima. Superračunala pokreću masivne simulacije, a kvantno računalstvo dodaje novi sloj koji će omogućiti daleko veću preciznost u modeliranju molekula i materijala.

Kvantna prednost potaknut će proboje u razvoju novih materijala, medicini i još mnogo toga. Budućnost AI-ja i znanosti neće biti samo brža, već će biti temeljno redefinirana.

