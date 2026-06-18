Više od kanala, nogometa i šešira: Jedino mjesto na svijetu s kojeg se vide oba oceana

Osam godina nakon vatrenog krštenja na svjetskoj nogometnoj pozornici, Panama se vraća. Reprezentacija poznata kao "Los Canaleros" osigurala je svoj drugi nastup na Svjetskom prvenstvu 2026. godine s jasnom porukom - ovoga puta nisu došli samo sudjelovati. Sjećanja na debi iz 2018., obilježen povijesnim, ali počasnim golom Felipea Baloya u porazu od Engleske, sada su zamijenjena novom ambicijom. Pod vodstvom Danca Thomasa Christiansena, bivšeg učenika Barcelonine škole, Panama je postala taktički zrela i organizirana sila u CONCACAF-u, što su dokazali finalima Gold Cupa i Lige nacija. Christiansen je usadio pobjednički mentalitet sažet u izjavi "nismo ovdje zbog selfija", gradeći igru oko kolektiva, ali s osloncem na veterane poput kapetana Aníbala Godoya i kreativnost Adalberta Carrasquille, najboljeg igrača CONCACAF-a 2024. Iako ih u nimalo lakoj skupini L čekaju Engleska, Hrvatska i Gana, cilj je jasan: ostvariti prvu povijesnu pobjedu i proći u nokaut fazu, dokazujući da više nisu samo simpatični autsajderi.

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Panama, zemlja geografskih i kulturnih paradoksa

Dok se nogometna reprezentacija priprema za globalnu scenu, njihova domovina odavno plijeni pažnju svijeta svojim jedinstvenim karakteristikama. Panama je mnogo više od svog slavnog kanala.

To je zemlja fascinantnih geografskih i prirodnih paradoksa. Zahvaljujući svom uskom, S-oblikovanom teritoriju, na najužem dijelu širokom tek 80 kilometara, Panama je jedino mjesto na svijetu gdje s iste točke, s vrha vulkana Barú, možete gledati izlazak sunca nad Tihim oceanom i njegov zalazak nad Atlantskim oceanom.

Foto: The Chiriqui Landscape Collection by Oyvind Martinsen/Alamy/Profimedia

Njezin položaj kao kopnenog mosta između dva kontinenta stvorio je nevjerojatnu bioraznolikost; Panama je dom za više vrsta ptica nego SAD i Kanada zajedno, a u njezinim džunglama obitavaju jaguari, pume i stotine vrsta vodozemaca i gmazova.

Glavni grad, Panama City, jedina je svjetska metropola unutar čijih granica se nalazi prava prašuma, Metropolitanski park prirode. Unatoč kišnoj klimi, zemlja leži južno od "aleje uragana" te je pošteđena razornih tropskih oluja koje pogađaju njezine susjede.

Slave dva dana neovisnosti

Kulturno i povijesno, Panama je jednako intrigantna. Slavi čak dva dana neovisnosti: prvi od Španjolske 1821. i drugi od Kolumbije 1903. godine. Svjetski poznati panamski šešir? On zapravo potječe iz Ekvadora, a ime je dobio jer je Panama bila glavna trgovačka točka s koje se distribuirao diljem svijeta. Među njezinim kulturnim blagom ističu se i šarene molas, tekstilne rukotvorine autohtonog naroda Guna koji živi u autonomnoj regiji na otočju San Blas.

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Panamski kanal, jedno od sedam čuda modernog svijeta, i dalje je žila kucavica zemlje, generirajući gotovo trećinu nacionalne ekonomije. Uz njega se nalazi i druga najveća bescarinska zona na svijetu, ona u Colónu, odmah iza Hong Konga. Zemlja od otprilike četiri milijuna stanovnika, koja je ukinula svoju vojsku još 1990. godine, koristi američki dolar kao službenu valutu uz domaću balbou, što olakšava poslovanje i turizam. Panama je zemlja koja je naučila živjeti od svog strateškog položaja, spajajući svjetove ne samo geografski, već i ekonomski i kulturno.

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Nakon godina u kojima su bili tek fusnota u svjetskim nogometnim analima, "Los Canaleros" sada dolaze na Svjetsko prvenstvo s novim samopouzdanjem. Predvođeni iskusnim izbornikom i generacijom igrača koja je osjetila okus uspjeha, spremni su pokazati da duh njihove jedinstvene i svestrane nacije živi i na nogometnom terenu. Baš kao što je njihova zemlja most koji spaja svjetove, panamska reprezentacija želi postati most između statusa autsajdera i respektabilne nogometne sile, dokazujući da Panama nudi mnogo više od onoga što se na prvi pogled čini.

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