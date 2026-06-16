Stanovnici su napustili ovo zaboravljeno selo: Pogledajte njegovu transformaciju!

Smješteno na otoku Shengshan, udaljenom 64 kilometra od Šangaja, nalazi se Houtouwan, nekada prosperitetno ribarsko selo. Danas je to lokacija kojom dominira tišina, gdje su kamene kuće i strme staze gotovo u potpunosti prekrivene gustim zelenim pokrivačem. Njegova transformacija nije rezultat katastrofe, već sporog i tihog procesa prirodne sukcesije.

Houtouwan danas ima dvojaku ulogu. S jedne strane, predstavlja svjedočanstvo o propasti zajednice čiji je razvoj zaustavljen ekonomskim promjenama i geografskim ograničenjima. S druge strane, postao je simbol otpornosti prirode i jedinstvena turistička atrakcija koja pruža ekonomsku korist potomcima bivših stanovnika, piše The Dark Atlas.

Uspon 'Malog Tajvana'

Tijekom 1950-ih godina prošlog stoljeća, Houtouwan je utemeljen kao važno središte razvoja kineskog ribarstva. Obitelji su gradile čvrste, višekatne kuće s dvorištima i balkonima s pogledom na luku. Do 1980-ih godina, selo je brojalo više od dvije tisuće stanovnika i steklo nadimak "Mali Tajvan", kao aluziju na njegovo bogatstvo u regiji gdje su druge otočne zajednice teško opstajale.

Luku su ispunjavale drvene kočarice, a uske stepenice bile su mjesto užurbane aktivnosti – ribara koji su pripremali mreže, žena koje su sortirale ulov i djece. Atmosferu su obilježavali mirisi soli, sušene ribe i dizela. Prosperitet se temeljio na dva uvjeta za koja se smatralo da su nepromjenjivi: obilje ribe i luka dovoljno duboka za tadašnje brodove.

Tihi odlazak

Međutim, 1990-e godine donijele su promjene kojima se Houtouwan nije mogao prilagoditi. Ribarska industrija doživjela je modernizaciju. Manje drvene brodove zamijenili su veći, čelični, koji su zahtijevali dublje i modernije luke. Plitki zaljev Houtouwana postao je neprikladan. Istovremeno, desetljeća industrijskog izlova uzrokovala su značajno smanjenje ribljeg fonda.

Napuštanje sela nije bila iznenadna evakuacija, već postepen proces koji je trajao godinama. Zatvaranje škole prisililo je obitelji s djecom na odlazak, nakon čega su se zatvorile i trgovine. Životni uvjeti postali su neodrživi; opskrba hranom, vodom i ostalim potrepštinama zahtijevala je naporan fizički rad. Do 2002. godine, selo je službeno depopulirano. Stanovnici su za sobom ostavili namještaj i osobne predmete, prepuštajući svoje domove propadanju.

Zelena senzacija i novi život

Nakon odlaska stanovnika, započeo je proces prirodne obnove. U vlažnoj, suptropskoj klimi, puzavica Parthenocissus tricuspidata, poznata kao bostonski bršljan, počela je prekrivati napuštene građevine. S brzinom rasta i do metar godišnje, u samo jednom desetljeću prekrila je gotovo cijelo selo, stvarajući jedinstven krajolik.

Houtouwan je bio zaboravljen sve do 2015. godine, kada su se fotografije sela obraslog zelenilom proširile kineskom društvenom mrežom Weibo i privukle veliku pažnju javnosti. Potaknute interesom, lokalne vlasti su razvile turističku infrastrukturu, uključujući promatračnicu i uređene pješačke staze. Do 2021. godine, lokacija je privlačila 90.000 posjetitelja godišnje, generirajući značajan prihod. Danas se među posjetiteljima mogu vidjeti i bivši stanovnici, koji turistima prodaju vodu i druge proizvode.

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