Psihologinja objasnila zašto cijela Hrvatska diše za reprezentaciju: 'Nije to samo sport'
Uoči prve utakmice Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u nogometu protiv Engleske, psihologinja Barbara Udovičić objašnjava zašto smo svi ‘ludi’ za nogometom
Uoči prvog nastupa Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u nogometu i susreta s Engleskom psihologinja Barbara Udovičić objašnjava što je to u nogometu da nas zaista svih ponese ovakvih dana.
Barbara Udovičić, 51-godišnja Riječanka, profesorica psihologije široj je javnosti poznata po viralnim videima na Instagramu i Tik Toku. Na njezinim društvenim mrežama nema podučavanja, nema dijeljenja recepata za bolji život i nema poruka o 'radu na sebi'. Ona ne nudi rješenja, ne dijeli savjete. Govori o vlastitim iskustvima, bez ambicije da ih pretvori u univerzalnu istinu.
Uoči prve utakmice Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u nogometu protiv Engleske objavila je novi video u kojem objašnjava zašto smo svi toliko ‘'ludi'’ za nogometom.
‘'Meni pričao o sportu nije priča samo o sportu. Meni je to priča o nadi i onom jednom dijelu nas koji još uvijek vjeruje da su čuda moguća i da autsajder može pobijediti. I da se možeš vratiti nakon poraza i dignuti kad su te već svi otpisali'', ističe između ostalog.
Više od igre
U videozapisu, odjevena u dres hrvatske reprezentacije iznosi svoje viđenje fenomena nogometne groznice. Ističe kako se ne radi "samo o jedanaest milijunaša koji trče po terenu", već o "priči o nadi" i vjeri da su čuda moguća. "Za devedeset minuta, milijuni ljudi zaborave sve što ih dijeli", poručuje pogađajući srž onoga što mnogi osjećaju tijekom velikih natjecanja.
Podrška bez granica
Najsnažnija potvrda njezine poruke o zajedništvu stigla je u komentarima ispod objave. Video nije samo ujedinio navijače u Hrvatskoj, već je inspirirao i brojne poruke podrške iz susjednih zemalja, pokazujući da sportska strast i empatija ne poznaju granice.
"Idemo dečki", napisala je pratiteljica iz Novog Sada. Podrška je stigla i iz Bosne i Hercegovine: "Sretno Vatreni večeras. Šaljem veliki, topli zagrljaj iz Sarajeva" i "Navijala sam za Bosnu. Danas navijam za Hrvatsku. Šanse nema da bi bilo drugačije". Posebno se istaknula i poruka iz Slovenije: "Slovenka ovdje - znači, mi ni nismo na prvenstvu - ali vjerujte mi, da ću urlati i navijati iz petnih žila, kad će igrati 'naši'. Srce ne zna za nikakve granice".
U moru navijačkih poruka ova objava postala je mali fenomen zajedništva. Uoči važne utakmice, uspjela je uhvatiti duh sporta koji nadilazi rezultat i podsjetiti da je osjećaj pripadnosti i zajedničke nade ono što na kraju ostaje, neovisno o ishodu na terenu.
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