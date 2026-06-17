Psihologinja objasnila zašto cijela Hrvatska diše za reprezentaciju: 'Nije to samo sport'

Uoči prvog nastupa Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u nogometu i susreta s Engleskom psihologinja Barbara Udovičić objašnjava što je to u nogometu da nas zaista svih ponese ovakvih dana.

Barbara Udovičić, 51-godišnja Riječanka, profesorica psihologije široj je javnosti poznata po viralnim videima na Instagramu i Tik Toku. Na njezinim društvenim mrežama nema podučavanja, nema dijeljenja recepata za bolji život i nema poruka o 'radu na sebi'. Ona ne nudi rješenja, ne dijeli savjete. Govori o vlastitim iskustvima, bez ambicije da ih pretvori u univerzalnu istinu.

Uoči prve utakmice Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u nogometu protiv Engleske objavila je novi video u kojem objašnjava zašto smo svi toliko ‘'ludi'’ za nogometom.

‘'Meni pričao o sportu nije priča samo o sportu. Meni je to priča o nadi i onom jednom dijelu nas koji još uvijek vjeruje da su čuda moguća i da autsajder može pobijediti. I da se možeš vratiti nakon poraza i dignuti kad su te već svi otpisali'', ističe između ostalog.

Više od igre

U videozapisu, odjevena u dres hrvatske reprezentacije iznosi svoje viđenje fenomena nogometne groznice. Ističe kako se ne radi "samo o jedanaest milijunaša koji trče po terenu", već o "priči o nadi" i vjeri da su čuda moguća. "Za devedeset minuta, milijuni ljudi zaborave sve što ih dijeli", poručuje pogađajući srž onoga što mnogi osjećaju tijekom velikih natjecanja.

Foto: Barbara Udovičić

Podrška bez granica

Najsnažnija potvrda njezine poruke o zajedništvu stigla je u komentarima ispod objave. Video nije samo ujedinio navijače u Hrvatskoj, već je inspirirao i brojne poruke podrške iz susjednih zemalja, pokazujući da sportska strast i empatija ne poznaju granice.

"Idemo dečki", napisala je pratiteljica iz Novog Sada. Podrška je stigla i iz Bosne i Hercegovine: "Sretno Vatreni večeras. Šaljem veliki, topli zagrljaj iz Sarajeva" i "Navijala sam za Bosnu. Danas navijam za Hrvatsku. Šanse nema da bi bilo drugačije". Posebno se istaknula i poruka iz Slovenije: "Slovenka ovdje - znači, mi ni nismo na prvenstvu - ali vjerujte mi, da ću urlati i navijati iz petnih žila, kad će igrati 'naši'. Srce ne zna za nikakve granice".

U moru navijačkih poruka ova objava postala je mali fenomen zajedništva. Uoči važne utakmice, uspjela je uhvatiti duh sporta koji nadilazi rezultat i podsjetiti da je osjećaj pripadnosti i zajedničke nade ono što na kraju ostaje, neovisno o ishodu na terenu.

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