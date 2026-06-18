FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POZITIVNO OZRAČJE /

Pogledajte što su navijači ostavili na Trgu osim srca i glasa: Čistoća ekspresno sanirala

Pogledajte što su navijači ostavili na Trgu osim srca i glasa: Čistoća ekspresno sanirala
Foto: Pixsell
1 /24
VOYO logo

Tisuće navijača gledalo je sinoć na Jelačićevom trgu na golemom ekranu prvu utakmicu hrvatske reprezentacije protiv Engleske na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu. Pjevalo se, navijalo, a zatim i tugovalo nakon bolnog poraza. Osim glasa i srca, za sobom su ostavili pića, hranu, konfete i još raznoraznog otpada.

Međutim, radnici zagrebačke Čistoće odmah su se primili posla i ekspresno pospremili nered. Jutros kao da se ništa nije dogodilo. Nadamo se samo da će i naši nogometaši tako brzo raščistiti glavu i spremni ući u novu utakmicu protiv Paname. Kao da se ništa nije dogodilo.

18.6.2026.
7:54
Tajana Gvardiol
Pixsell
Sp 2026Svjetsko Prvenstvo 2026.Trg Bana JelačićaZagrebNavijačičistoća
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija