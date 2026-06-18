Pogledajte što su navijači ostavili na Trgu osim srca i glasa: Čistoća ekspresno sanirala

Tisuće navijača gledalo je sinoć na Jelačićevom trgu na golemom ekranu prvu utakmicu hrvatske reprezentacije protiv Engleske na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu. Pjevalo se, navijalo, a zatim i tugovalo nakon bolnog poraza. Osim glasa i srca, za sobom su ostavili pića, hranu, konfete i još raznoraznog otpada.

Međutim, radnici zagrebačke Čistoće odmah su se primili posla i ekspresno pospremili nered. Jutros kao da se ništa nije dogodilo. Nadamo se samo da će i naši nogometaši tako brzo raščistiti glavu i spremni ući u novu utakmicu protiv Paname. Kao da se ništa nije dogodilo.