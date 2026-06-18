Kakva čast! Pogledajte što je Dallas napravio tijekom utakmice Hrvatske i Engleske

Hrvatska je u srijedu poražena 4-2 protiv Engleske na otvaranju Svjetskog prvenstva. Za Gordi Albion zabijali su Jude Bellingham, Marcus Rashford i Harry Kane, koji je postigao dva pogotka, dok su za nas strijelci bili Martin Baturina i Petar Musa.

A upravo je potonji bio heroj za mnoge na AT&T stadionu budući da Musa svoj klupski nogomet igra za lokalni FC Dallas. Ne samo da igra, već je i jedan od najboljih igrača. Koliko Musa znači Dallasu i njegovim navijačima najbolje govori činjenica da su uoči i tijekom same utakmice iz kluba na svojim društvenim mrežama posvetili nekoliko objava hrvatskom napadaču, ali i promijenili ime.

Tako je FC Dallas postao FC Dallasić. Osim kroatizacije imena, klub je također progovorio hrvatski te je uz sliku Musina slavlja pogotka za 2-2 napisao "Kakav igrač" na našem jeziku. Kako sve to izgleda pogledajte ispod.

Foto: Screenshot/X (FC Dallas)