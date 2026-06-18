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POHRVATILI SE /

Kakva čast! Pogledajte što je Dallas napravio tijekom utakmice Hrvatske i Engleske

Kakva čast! Pogledajte što je Dallas napravio tijekom utakmice Hrvatske i Engleske
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Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

U FC Dallasu su veoma zadovoljni svojim napadačem

18.6.2026.
7:35
Sportski.net
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
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Hrvatska je u srijedu poražena 4-2 protiv Engleske na otvaranju Svjetskog prvenstva. Za Gordi Albion zabijali su Jude Bellingham, Marcus Rashford i Harry Kane, koji je postigao dva pogotka, dok su za nas strijelci bili Martin Baturina i Petar Musa.

A upravo je potonji bio heroj za mnoge na AT&T stadionu budući da Musa svoj klupski nogomet igra za lokalni FC Dallas. Ne samo da igra, već je i jedan od najboljih igrača. Koliko Musa znači Dallasu i njegovim navijačima najbolje govori činjenica da su uoči i tijekom same utakmice iz kluba na svojim društvenim mrežama posvetili nekoliko objava hrvatskom napadaču, ali i promijenili ime.

Tako je FC Dallas postao FC Dallasić. Osim kroatizacije imena, klub je također progovorio hrvatski te je uz sliku Musina slavlja pogotka za 2-2 napisao "Kakav igrač" na našem jeziku. Kako sve to izgleda pogledajte ispod.

Kakva čast! Pogledajte što je Dallas napravio tijekom utakmice Hrvatske i Engleske
Foto: Screenshot/X (FC Dallas)

DallasHrvatska Nogometna ReprezentacijaPetar MusaSp 2026Svjetsko Prvenstvo 2026.
komentara
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