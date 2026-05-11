KLJUČAN IGRAČ /

Veliki udarac za domaćine: Zvijezda Atletica i SAD-a propušta Svjetsko prvenstvo

Veliki udarac za domaćine: Zvijezda Atletica i SAD-a propušta Svjetsko prvenstvo
Foto: Jared C. Tilton/Getty images/Profimedia

Za reprezentaciju SAD-a je Cardoso odigrao 23 utakmice

11.5.2026.
22:34
Hina
Vezni igrač američke nogometne reprezentacije i Atletico Madrida Johnny Cardoso (24) propustit će Svjetsko prvenstvo zbog ozljede gležnja.

Cardoso se ozlijedio tijekom treninga prošlog tjedna, a nakon specijalističkih pregleda odučeno je da mora na operaciju koja će ga udaljiti s terena najmanje dva mjeseca.

Prvotno se činilo kako bi se Cardoso mogao vratiti do početka Svjetskog prvenstva, no sada je postalo jasno kako je to nemoguće.

"Cardoso će biti operiran kako bi se sanirala ozljeda desnog gležnja. Amerikanac je zadobio traumu tijekom treninga prošlog četvrtka koja je rezultirala teškim uganućem sa zahvaćenim zglobom," objavio je španjolski klub.

Rođen u New Jerseyju, Cardoso je nastupio u 23 utakmice za američki reprezentativni tim otkako je debitirao u seniorskoj dresu 2020. godine.

Američka reprezentacija otvara SP 12. lipnja protiv Paragvaja u Inglewoodu, protiv Australije će igrati 19. lipnja u Seattleu, a protiv Turske 25. lipnja u Inglewoodu.

   

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
