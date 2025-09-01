NEKADAŠNJA MANEKENKA /

Bivši trener Rijeke bio je s fatalnom Hrvaticom, a danas ona ljubi drugog

Foto: Goran Kovacic/pixsell/nel Pavletic/pixsell

Bivšu manekenku povezivali su s Radomirom Đalovićem

1.9.2025.
21:41
Hot.hr
Goran Kovacic/pixsell/nel Pavletic/pixsell
Radomir Đalović (42) trenutačno je glavna tema u medijima nakon što je objavljeno da više nije trener Rijeke. No, osim sportskih tema, ponovno se spominje i njegov privatni život – točnije, veza s nekadašnjom manekenkom i jednom od najljepših Hrvatica, Vedranom Linardić (40).

Foto: Nel Pavletic/pixsell

Njihova veza bila je glavna tema tabloida oko 2010. godine, dok je Đalović još bio igrač Rijeke. Par je bio zajedno oko godinu dana, a nakon prekida šuškalo se o mogućem pomirenju. Veliku pažnju javnosti izazvala je i činjenica da je Vedrana prije Đalovića bila u vezi s njegovim tadašnjim suigračem Matkom Djarmatijem.

Ubrzo nakon prekida s Đalovićem, bila je u kratkoj vezi s nogometašem Vedranom Ćorlukom. No njihova ljubav završila je kada se Ćorluka zaljubio u pjevačicu Franku Batelić, s kojom danas ima dvoje djece.

Foto: Borna Filic/pixsell

Osim s Đalovićem, Ćorlukom i Djarmatijem, Vedranu su povezivali i s vaterpolistom Ivanom Capanom, no ni ta romansa nije potrajala.

Gdje je danas Vedrana Linardić?

Vedrana je danas sretno zaljubljena u Matea Buljana Vedrića, a svoju vezu nam je nedavno ekskluzivno potvrdila.

"Sretna sam i zaljubljena. Koliko smo dugo zajedno? Dovoljno", rekla nam je Linardić.

Foto: Privatni Album

Već neko vrijeme živi u Rijeci, ali često dolazi u Zagreb, koji je, kako kaže, i dalje važan dio njezina života zbog brojnih uspomena, prijatelja i projekata na kojima radi.

Nekoć tražena manekenka danas živi daleko od medijske pompe i svjetala reflektora. Premda je nekada redovito pohodila modne revije i društvene događaje, danas radi potpuno drugačiji posao – odgojiteljica je u dječjem vrtiću.

Osim toga, bavi se i posredovanjem u prodaji nekretnina, što je i navedeno na njezinom Instagram profilu.

Radomir đalovićVedrana Linardić
