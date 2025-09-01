Bivši trener Rijeke bio je s fatalnom Hrvaticom, a danas ona ljubi drugog
Bivšu manekenku povezivali su s Radomirom Đalovićem
Radomir Đalović (42) trenutačno je glavna tema u medijima nakon što je objavljeno da više nije trener Rijeke. No, osim sportskih tema, ponovno se spominje i njegov privatni život – točnije, veza s nekadašnjom manekenkom i jednom od najljepših Hrvatica, Vedranom Linardić (40).
Njihova veza bila je glavna tema tabloida oko 2010. godine, dok je Đalović još bio igrač Rijeke. Par je bio zajedno oko godinu dana, a nakon prekida šuškalo se o mogućem pomirenju. Veliku pažnju javnosti izazvala je i činjenica da je Vedrana prije Đalovića bila u vezi s njegovim tadašnjim suigračem Matkom Djarmatijem.
Ubrzo nakon prekida s Đalovićem, bila je u kratkoj vezi s nogometašem Vedranom Ćorlukom. No njihova ljubav završila je kada se Ćorluka zaljubio u pjevačicu Franku Batelić, s kojom danas ima dvoje djece.
Osim s Đalovićem, Ćorlukom i Djarmatijem, Vedranu su povezivali i s vaterpolistom Ivanom Capanom, no ni ta romansa nije potrajala.
Gdje je danas Vedrana Linardić?
Vedrana je danas sretno zaljubljena u Matea Buljana Vedrića, a svoju vezu nam je nedavno ekskluzivno potvrdila.
"Sretna sam i zaljubljena. Koliko smo dugo zajedno? Dovoljno", rekla nam je Linardić.
Već neko vrijeme živi u Rijeci, ali često dolazi u Zagreb, koji je, kako kaže, i dalje važan dio njezina života zbog brojnih uspomena, prijatelja i projekata na kojima radi.
Nekoć tražena manekenka danas živi daleko od medijske pompe i svjetala reflektora. Premda je nekada redovito pohodila modne revije i društvene događaje, danas radi potpuno drugačiji posao – odgojiteljica je u dječjem vrtiću.
Osim toga, bavi se i posredovanjem u prodaji nekretnina, što je i navedeno na njezinom Instagram profilu.
