Otkrivene tajne grupe užasa: Učili kako silovati i drogirati partnerice

Međunarodna policija operacija koja je obuhvatila sedam zemalja raskrinkala je visoko organizirane mreže počinitelja koji drogiraju i siluju svoje partnerice te korisne internetske chat rupe kako bi poticali i pomagali jedni drugima u stravičnim napadima, priopćile su vlasti u četvrtak.

U većini slučaja žrtve su prvo omamili prije silovanja i napada, objavili su iz Europola i britanske Nacionalne agencije za criminal (NCA). Žrtve često ne znaju da su seksualno napadnute dok ih ne kontaktira policija. Počinitelji su često "netko koga poznaju i vjeruju, a u nekim slučajevima je i više povezanih počinitelja", kazala je agencija.

Uočili su da internetske grupe pružaju utočište uglavnom muškim počiniteljima za koordinaciju napada, dijeljenje informacija te objavljivanje snimki i fotografija zlostavljanja, prenosi CNN.

'Zlostavljanje koje cvjeta na internetu'

Njemačke i britanske agencije, uz pomoć vlasti iz SAD-a, Brazila, Kanade, Francuske, Mađarske, Nizozemske i Španjolske, pokrenule su zajedničku operaciju kako bi se nosile s "rastućom prijetnjom". Sve je koordinirao Europol, koji ističe da je to prva operacija takve vrste kojom se nadaju da će na vidjelo istjerati zlostavljanje "koje cvjeta na internetu i iza zatvorenih vrata".

Istraga je uslijedila nakon poznatog slučaja Gisele Pelicot u Francuskoj, čiji je suprug nagovorio desetke stranaca da ju siluju dok je bila bez svijesti, u slučaju koji je zgrozio svijet i potaknuo suočavanje s rodno uvjetovanim nasiljem i mizoginijom. Dominique Pelicot dobio je 20 godina zatvora, a osuđeno je i pedeset drugih osoba.

Akcija je također potaknuta tajnom istragom CNN-a o online mrežama u Kojima muškarci savjetuju i podučavaju druge kako drogirati i silovati svoje partnerice.

Od pokretanja velike međunarodne akcije nazvane Projekt Medusa u travnju, europski istražitelji identificirali su više od 150 počinitelja i žrtava te našli tragove za njih još 270.

Do sada je uhićeno 57 osoba.

No, pravi razmjeri užasa se ne znaju i vjeruje se da su brojni slučajevi ostali neprijavljeni.

Foto: Europol

Kako operiraju napadači?

"Seksualni napadi i drogiranje žrtve više nisu izolirani, sve je više organizirano u koordiniranim mrežama i na digitalnim platformama, što zahtjeva sofisticiraniji operativni odgovor", poručio je zamjenik direktora NCA Nigel Leary.

Počinitelji nastoje "objektivizirati i dehumanizirati" svoje žrtve, ističe Europol. U nekim slučajevima zlostavljanje traje desetljećima.

"Koriste šifrirane platforme za razmjenu poruka, forume i zatvorene chatove kako bi razmjenjivali iskustva, normalizirali nasilje, olakšali ilegalnu trgovinu lijekovima i narkoticima te koordinirali kaznena djela", dodaje se.

U spornim grupama počinitelji dijele informacije o tome koje droge koristiti, kako ih primijeniti i kako izbjeći da ih se otkrije, a zatim traže i dijele snimke i fotografije zlostavljanja.

Policija apelira na sve koji sumnjaju da su bili žrtve seksualnog napada i drogiranja da im se jave.

Diljem Europe posljednjih je godina bilo nekoliko uhićenja i osuđujućih presuda muškarcima koji su optuženi ili proglašeni krivima za drogiranje i silovanje svojih nesvjesnih partnerica. No, stručnjaci upozoravaju da silovatelji i nasilnici razvijaju načine na koji to rade što otežava suđenje u takvim slučajevima.