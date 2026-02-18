Heroina Gisele Pelicot suprugu silovatelju 'nabila je rogove' i želi da cijeli svijet zna kako

Gisèle Pelicot postala je svjetionik nade za žrtve silovanja diljem svijeta od šokantnog suđenja na kojem su njezin bivši suprug Dominique i 50 drugih muškaraca osuđeni za seksualno zlostavljanje, piše Mirror. Gisele (73) koja se odrekla prava na anonimnost na suđenju, nije bila ni svjesna kakvu će podršku imati diljem svijeta. Njezina hrabrost inspiracija je mnogima, a pisala joj je čak i kraljica Camilla.

Njezin bivši suprug, Dominique Pelicot, osuđen je na 20 godina zatvora jer ju je drogirao i silovao više od desetljeća - te pozivao druge muškarce da se pridruže njegovim gnusnim zločinima. Njegovih 50 suoptuženika proglašeno je krivima, s kaznama u rasponu od tri do 15 godina, za počinjenje teškog silovanja, pokušaja silovanja ili seksualnog napada na Gisele.

Gisèle je sada napisala snažne memoare koji ne bježe od istine. Od razornih detalja o narušenoj vezi s djecom do ponovnog pronalaska ljubavi, Francuskinja također progovara o tome kako je prvi put imala aferu tijekom svog 50-godišnjeg braka. Možda je postala moćna figura za preživjele i feministkinje diljem svijeta, ali Gisèleina iskrena autobiografija otkriva ljudskost ispod javnog simbola, ponovno preuzimajući kontrolu nad svojom pričom - čak i kroz priznanja vlastitih mana.

Afera je trajala tri godine

U dijelovima autobiografije, Gisèle opisuje vlastitu nevjeru tijekom dugog braka s Dominiqueom, za koji je rekla da je uglavnom bio sretan i ispunjavajući. Unatoč zločinima koje je otkrila da je počinio protiv nje, drži se pozitivnih aspekata njihovog zajedničkog života, odbijajući da je potpuno obeshrabre nasilnim otkrićima.

Dok je bila u tridesetima, Gisèle je imala aferu s kolegom Didierom. U knjizi piše da je njega i svog supruga voljela odjednom - čak im je jednom prilikom kupila istu "crvenu jaknu".

"Napunila sam trideset pet godina. Toliko je godina imala moja majka kada je umrla. Toliko sam često razmišljala o tome. Moj strah od smrti se vratio, ali samo da bih ga prevladala i proglasila pobjedu. Živjet ću dulje nego ona. Održat ću obećanje. Bit ću sretna. Još uvijek sam voljela svog supruga. Voljela sam obojicu muškaraca", piše u memoarima. Dominique - koja je također imao afere - sumnjao je na Didiera. Na kraju, nakon što je Gisèle priznala svoju nevjeru, došlo je do "nasilnog" sukoba s njezinim mužem.

'Viski ga je činio još nasilnijim'

"Dominique je počeo piti. Utuvio si je u glavu da ću uzeti djecu i ostaviti ga. Viski ga je učinio sve nasilnijim. Počeo me vrijeđati, a zatim je zgrabio stolicu i prijetio da će mi je razbiti o glavu." Prestravljena, Gisèle je napustila kuću ostavljajući sve svoje stvari i djecu.

Majka troje djece kaže da je Didier Dominique porekao aferu kada ga je suočio s tim, a kasnije je Gisèle predložila da nastave vezu. Izmučena krivnjom, Gisèle piše da je dopustila svom "seksualno zahtjevnom" mužu da nakon toga nastavi s vlastitim izvanbračnim aktivnostima. U jednoj prilici, piše, Dominique je zamolio svoju ljubavnicu i njezinog muža da im čuvaju djecu, što je Gisèle pomalo zbunilo, ali priznaje da je ideja da on ima vlastitu aferu ublažila njezinu krivnju i vjerovala da mu to nudi uzbudljiviji seksualni život.

Na Dominiqueinom suđenju, glavni sudac je sugerirao da je možda uveo svoju vladavinu terora iz osvete za Gisèleinu aferu s Didierom, međutim, oboje su negirali da je to bila njegova motivacija.

"Ja sam silovatelj kao i ostali u ovoj sobi", rekla je Dominique na suđenju. "Ona ovo nije zaslužila."

'Mogla sam biti ta žena'

Na sudu se Gisèle suočila s krivnjom koju je osjećala zbog svoje afere dok je slušala partnere i supruge svojih počinitelja. Razbijajući stigme za druge žene, piše:

"Jedna je supruga pričala o tome kako je, kada joj je majka bila bolesna, odbila imati spolne odnose sa svojim mužem i rekla da je kao muškarac morao potražiti spolne odnose negdje drugdje. Zamolila sam svoje odvjetnike da joj nešto kažu kako ne bi osjećala da je to možda njezina krivnja", piše pa dodaje:

"Mogla sam biti ta žena. Osjećala sam se toliko krivom nakon svoje afere – te faze mog života koja je iscrpno analizirana na sudu kao moguća prekretnica za Dominiquea – toliko krivom što sam mu nanijela bol. A ja sam mu dala slobodu da nakon toga ima vlastite afere, uvjerena da sam u krivu i da zaslužuje seksualne partnerice koje su slobodnije. Znala sam kroz što ta žena prolazi. Bila sam ta žena koja je zadovoljstvo svog muškarca stavljala ispred svog. Prema njegovim riječima, moja ograničenja, moje blokade i moja čedna priroda značile su da mu nisam mogla dati sve što je želio. Nikada si nisam dopustila da preispitam što me plaši: je li to bila seksualnost ili on? Čak ni kad je Dominique uhićen, užas koji sam osjećala otkrićem što je učinio nije me spriječilo da ponovno osjetim poznatu krivnju kako se u meni diže. Što sam mogla drugačije učiniti da mu pomognem prevladati svoje demone? Ali sve je to sada gotovo. Nije bila moja krivnja i nikada nije ni bila. Sada razumijem s kakvom sam ozbiljnom patologijom bila u braku. Ove četiri duge godine su pomogle. Moj novi život, moja veza... također. Više se nisam bojala", piše heroina.

