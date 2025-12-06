'Francuski Fritzl' priznao da je kćeri napravio troje djece: Otkriveni mučni detalji

Neimenovani 58-godišnji Francuz iz Bresta priznao je da je napravio troje djece svojoj kćeri te da je prisilio svog 11-godišnjeg sina na seks s vlastitom majkom.

'Francuski Josef Fritzl' priznao je da je nekoliko godina bio u vezi sa svojom 33-godišnjom kćeri. Navodno je koristio antipsihotike kako bi drogirao svoju kćer i silovao je – prisiljavajući je da rodi njegovo troje djece. Istraga je pokrenuta nakon što je dječak ispričao incestuoznu pozadinu svoje obitelji.

"Izvješće opisuje incestuoznu atmosferu, nasilje i devijantnost unutar obitelji koja je živjela u Brestu", dodao je tužitelj. Dječak ima mlađe sestre, osmogodišnje blizanke.

One su predane Službi za zaštitu djece i smještene u udomiteljsku obitelj. Nakon otkrivanja šokantne istine, otac je optužen za teško incestuozno silovanje, silovanje s davanjem tvari žrtvi bez njezina znanja i kvarenje maloljetnice.

I ona je u pritvoru

U pritvoru je. Tužitelji su opisali muškarčevu kćer i majku troje djece kao žrtvu, ali je i ona pritvorena. Optužena je za učestalo nasilje nad maloljetnikom mlađim od 15 godina i zlostavljanje maloljetnika mlađeg od 15 godina, iako nije uhićena.

Slučaj ima jezive sličnosti sa strašnim slučajem čudovišta za silovanje iz podruma Josefa Fritzla. Fritzl (89) zatvoren je 2009. godine jer je djecu, rođenu nakon što je silovao kćer Elisabeth, držao u podzemnom brlogu. Austrijanac je počeo zlostavljati svoju kćer kada je imala 11 godina, prije nego što ju je 1984. godine zatvorio u prljavi podrum u Amstettenu blizu Beča.

Troje djece koju je imao živjelo je s njegovom kćeri u sobama bez prozora i zvučno izoliranim iza armiranobetonskih vrata, troje je odgajano na katu kuće, a jedno je umrlo ubrzo nakon rođenja. Vjeruje se da je Fritzl spalio tijelo bebe i rasuo pepeo po vrtu.

Njegovi zločini izašli su na vidjelo 2008. godine kada se najstarija od djece, Kerstin, teško razboljela i morala je biti odvedena u bolnicu.

