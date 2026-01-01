Rastu tenzije između Robija i Ankice na romantičnom putovanju: 'Mislim da on igra jednu igru'

Dok romantična putovanja u sklopu emisije 'Ljubav je na selu' za jedne parove predstavljaju idilične trenutke upoznavanja, za Ankicu i Robija postala su pravi test izdržljivosti. Umjesto opuštenih razgovora i razmjene nježnosti, njihov se odnos pretvorio u natezanje u kojem Ankica uporno pokušava doprijeti do Robijevog srca, no nailazi na neprobojan oklop šutnje i povučenosti.

Njihovo putovanje, koje je trebalo produbiti povezanost, otkrilo je duboki jaz u komunikaciji. Odnos koji je Ankica opisala kao nepredvidiv poput vremena, već je od jutarnje kave pokazao svoju turbulentnu stranu.

"Nema one prisnosti, nema da se podijeli kakav je dan bio", požalila se Ankica, vidno frustrirana nedostatkom dublje povezanosti. Njezini pokušaji da potakne razgovor i radi na njihovom odnosu nailazili su na Robijevu pasivnost. "To mi je smetalo, nema toga", zaključila je, osjećajući se kao da razgovara sa zidom.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Napetost je rasla do te mjere da se Ankica osjećala kao da upoznaje potpuno drugu osobu od one koju je zamišljala. "Mislila sam da sam upoznala nekoga, a sad vidim da upoznajem drugu osobu", iskreno je priznala, dodajući kako joj je postalo naporno neprestano postavljati pitanja i voditi monologe. "Glupo mi je da ja stalno pričam, da ja pitam, a on samo napravi grimasu. Mislim da on igra jednu igru."

Jednosmjerna komunikacija i strah od bliskosti

Kako bi se pokušali opustiti i povezati na drugačiji način, Ankica je predložila zajedničko crtanje, nadajući se da će kreativnost potaknuti Robija da se otvori. Međutim, ta je aktivnost samo dodatno naglasila njihove razlike. Dok se ona prepuštala trenutku, Robi je bio vidno nervozan, tvrdeći da "to nije za njega". Na Ankičino pitanje kako se inače opušta i koji su mu hobiji, odgovori su bili šturi: televizija i nogomet. "Ne znam, ali baš se trudi samo da nije toliko s tim pitanjima, da malo smanji", promrmljao je Robi, jasno dajući do znanja da mu njezina znatiželja smeta.

Ankica je iz tih kratkih odgovora izvukla tužan zaključak o njegovoj usamljenosti. "Nekako se boji prisnosti s ljudima. Mislim da on nema baš ni svog prijatelja s kojim će podijeliti nekakvu svoju tugu, svoju radost. Moraš imati nekoga", analizirala je, shvaćajući da se njegov život svodi na rutinu "kuća-posao" u kojoj nema mjesta za dijeljenje emocija.

Novu sezonu 'Ljubav je na selu' pratite od ponedjeljka do četvrtka u 21:20 na RTL-u, a 24 sata prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Najhrabriji Novu pozdravili piciginom u plićaku: 'Orilo, gorilo - mi igramo!'