Gisele Pelicot prvi put detaljno opisala trenutak kada je saznala strašnu istinu: 'Nisam prepoznala...'

Gisèle Pelicot (73), žena koja je tijekom suđenja bivšem suprugu i desecima muškaraca koji su je silovali dok je bila bez svijesti potresla svijet, u svojim memoarima prvi put detaljno opisuje trenutak kada je saznala strašnu istinu.

U knjizi 'Himna životu', koja idućeg tjedna izlazi istodobno u 22 jezika, Pelicot se prisjeća 2. studenoga 2020. godine, dana kada joj se život promijenio, piše The Guardian.

Tada joj je policija otkrila da ju je suprug Dominique, s kojim je provela 50 godina, godinama drogirao, silovao i pozivao nepoznate muškarce da je siluju dok je bila u stanju nalik komi.

Sve je počelo nakon što je Dominique Pelicot priveden jer je u supermarketu potajno snimao žene ispod suknje. Gisèle ga je pratila u policijsku postaju, ne sluteći kakvo je otkriće ondje čeka.

"Pokazat ću vam fotografije i snimke koje vam se neće svidjeti. To ste vi na ovoj fotografiji", rekao joj je policajac.

U memoarima opisuje kako nije mogla prepoznati sebe na snimkama. "Nisam prepoznala tu ženu. Obraz joj je bio opušten, usta mlitava. Bila je krpena lutka", piše Pelicot, dodajući da joj je "mozak prestao raditi" u tom trenutku.

Godinama je živjela u noćnoj mori

Gotovo deset godina suprug joj je u hranu i piće potajno stavljao tablete za spavanje i lijekove protiv anksioznosti. U selu Mazan na jugoistoku Francuske, gdje su živjeli u mirovini, pozivao je desetke muškaraca da je siluju. Ukupno je 51 muškarac proglašen krivim za silovanje ili seksualni napad.

Svijet je za Gisèle Pelicot doznao kada se tijekom suđenja odrekla prava na anonimnost. Umjesto zatvorenog postupka, odlučila je da javnost mora znati što se dogodilo.

"Nitko ne bi znao što su mi učinili. Nijedna žena ne bi mogla sjesti u sudnicu i osjećati se manje sama", napisala je, objašnjavajući zašto je odbila suđenje iza zatvorenih vrata.

Dodaje da, da je bila 20 godina mlađa, možda ne bi imala snage za takvu odluku, strahujući od "pogleda" s kojima su se žene njezine generacije morale nositi cijeli život.

Objava knjige već se smatra velikim izdavačkim događajem. Audioknjigu na engleskom jeziku čitat će britanska glumica Emma Thompson, koja je priču nazvala "apsolutno izvanrednom", ali i "teškom za čitanje naglas", ističući da nadahnjuje hrabrost, suosjećanje i, što je najvažnije, traži promjenu.

