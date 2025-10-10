Jedini koji se žalio na optužbu za silovanje Gisèle Pelicot još će dulje provesti u zatvoru

Jedini muškarac koji se žalio na presudu za silovanje Gisèle Pelicot (72) dok je bila drogirana i bez svijesti dobio je dulju zatvorsku kaznu, piše Metro.co.uk.

Giselin suprug Dominique Pelicot i 50 drugih muškaraca osuđeni su za silovanje i seksualni napad na Gisele koja se odrekla anonimnosti tijekom suđenja u francuskom Avignonu.

Foto: Profimedia

Građevinski radnik Husamettin Dogan (44) u svojoj žalbi na devetogodišnju zatvorsku kaznu tvrdio je da ga je Dominique Pelicot prevario.

"Jako je umoran i prihvaća odluku“, rekao je odvjetnik Jean-Marc Darrigade i dodao da se neće opet žaliti. Ostalih 50 muškaraca osuđenih prošlog prosinca nije se žalilo na presudu.

Među njima je bio Dominique Pelicot, bivši suprug Gisèle Pelicot, koji joj je stavljao drogu u hranu i piće kako bi je onesvijestio te je nudio strancima koje je upoznao na internetu između 2011. i 2020. godine. Silovanja je snimao.

Doganu je suđeno po optužbama za teško silovanje davanjem tvari koje narušavaju prosudbu ili samokontrolu - kazneno djelo kažnjivo s do 20 godina zatvora.

Tvrdio da je prevaren

"Ne može se 2025. godine misliti da je pristala zato što nije ništa rekla. Jer takvo razmišljanje pripada nekom drugom dobu!“, rekla je tužiteljica sudu.

Dogan je negirao da je namjeravao silovati Pelicot i tvrdio da ga je Dominique Pelicot prevario. Dominique Pelicot proglašen je krivim po svim točkama optužnice i osuđen na 20 godina zatvora, što je bila maksimalna moguća kazna. Priznao je svoju ulogu i nije se žalio.

Gisèle je dopustila novinarima da objave njezino puno ime i sudu da prikaže eksplicitne videozapise koje je snimio njezin suprug, a na kojima se vide muškarci koji s njom imaju spolni odnos dok je bez svijesti. Rekla je da su njezine odluke bile u znak solidarnosti sa svim ostalim ženama koje nisu prepoznate kao žrtve seksualnih zločina.

"Odlučila sam se ne sramiti, nisam učinila ništa loše. Oni su ti koji se trebaju sramiti“, rekla je na suđenju i dodala da ne izražava mržnju već je odlučna da se stvari u društvu promijene. Gisèle je svaki dan bila na suđenju kako bi "sram promijenio stranu od žrtve do silovatelja".

Slučaj je privukao široku međunarodnu pozornost i izazvao nekoliko prosvjeda protiv seksualnog nasilja, posebno seksualnog nasilja. Nakon suđenja povukla se iz medija, a njezin odvjetnik otkrio je da piše knjigu o svom iskustvu koja bi se trebala objaviti 2026. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Nova agonija heroine silovanih žena: Gisele opet na sudu, jedan od napadača žalio se na kaznu