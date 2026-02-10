Učitelj monstrum silovao maloljetnike, jastucima ugušio vlastitu majku i tetu: Ovako je otkriven

Francuske vlasti istražuju jedan od najtežih slučajeva masovnog seksualnog zlostavljanja posljednjih desetljeća.

Jacques Leveugle (79) optužen je za silovanje i seksualno zlostavljanje čak 89 maloljetnika, a policija sumnja da su se zločini odvijali u razdoblju od 1967. do 2022. godine, u više država diljem svijeta, piše BBC.

Leveugle se trenutačno nalazi u pritvoru na jugoistoku Francuske, a uhićen je nakon što je njegov nećak otkrio USB memoriju s detaljnim zapisima njegovih "seksualnih odnosa" s djecom i tinejdžerima u dobi od 13 do 17 godina.

Informaciju je na konferenciji za novinare potvrdio državni odvjetnik iz Grenoblea Étienne Manteaux.

U rijetkom potezu, vlasti su odlučile objaviti identitet osumnjičenog jer je, od ukupno 89 navodnih žrtava, zasad identificirano tek njih četrdesetak.

"Ako se žrtve žele javiti, sada je vrijeme", dodao je.

Preko više kontinenata

Policija tvrdi da su se zločini Leveuglea događali od 1967. do 2022. godine. Tijekom većeg dijela života 79-godišnjak je radio kao učitelj i pomoćnik u kampovima za odmor, a objavljena vremenska crta njegovih kretanja pokazuje da je kroz desetljeća bio prisutan na brojnim lokacijama.

Istražitelji vjeruju da Leveugle nije zlostavljao djecu samo u Francuskoj. Navodno je svoja djela počinio i u Njemačkoj, Švicarskoj, Maroku, Nigeru, Alžiru, na Filipinima, u Indiji, Kolumbiji te u francuskoj prekomorskoj teritoriji Nove Kaledonije.

"Putovao je u te različite zemlje i na svakom mjestu gdje se nastanio kako bi pružao poduke i podučavao, upoznavao je mlade ljude i s njima imao seksualne odnose", rekao je Manteaux na konferenciji u utorak.

Nećak sve razotkrio

Leveugle je uhićen 2024. godine tijekom posjeta bratu. Sin Leveugleovog brata, koji je već sumnjao u ujakovo ponašanje, iskoristio je njegovu odsutnost u listopadu 2023. i pregledao USB memoriju koja je pripadala Leveugleu. Na njoj se, prema riječima tužitelja Étiennea Manteauxa, nalazilo čak 15 svezaka vrlo opsežnog materijala - fotografije i pisani zapisi o njegovim "seksualnim odnosima" s maloljetnicima.

"Žrtve s kojima smo razgovarali kažu da je puno vremena provodio pomažući im u učenju stranih jezika, razvijajući njihov osjećaj za kulturu. Ima složenu osobnost", rekao je tužitelj. Tužitelj je dodao da je uložen veliki trud kako bi se identificirale sve žrtve, no mnoge u njegovom dnevniku navedene su samo imenom, što je značajno otežalo istragu.

"Zato smo odlučili pokrenuti javni apel i također jer postoji mogućnost da postoje i druge žrtve koje nisu zapisane u njegovu dnevniku", objasnio je Manteaux.

Optužen i za ubojstvo

Slučaj je dodatno šokirao javnost kada je tužitelj otkrio da je Leveugle tijekom ispitivanja navodno priznao da je ubio vlastitu majku i tetu gušenjem jastucima. Navodno je majku ubio 1974., dok je bila u terminalnoj fazi raka, a istu metodu primijenio je i na svojoj 92-godišnjoj teti 1992. godine.

"Objasnio nam je da je teti rekao kako mora otići u Cévennes. Ona ga je preklinjala da ne ide, pa je donio odluku da i nju ubije. Ubojstva opravdava time da se nadao da bi netko učinio isto njemu kad bi se našao u istoj situaciji na kraju života", rekao je tužitelj.

Zasebna sudska istraga otvorena je zbog navodnih ubojstava koja se pripisuju Leveugleu. Prema francuskom zakonu, zlostavljanja počinjena prije 1993. godine potpadaju pod zastaru, pa za njih nije moguće pokrenuti kazneni postupak. Ipak, tužitelj Étienne Manteaux naglašava da je važno steći potpuni uvid u sve navodne zločine osumnjičenog.

Nije prvi takav slučaj

Ovaj slučaj podsjeća na druge nedavne i medijski popraćene afere u Francuskoj, gdje su počinitelji sami vodili detaljne zapise svojih djela, što je kasnije bilo ključno za njihovo procesuiranje.

U poznatom slučaju silovanja Pélicot, Dominique Pélicot je čuvao videosnimke muškaraca koji su zlostavljali njegovu uspavanu suprugu Gisèle, koju je prethodno drogirao. Zbog toga je osuđen na 20 godina zatvora.

Slična metoda bila je ključna i u slučaju bivšeg liječnika Joëla Le Scouarneca u Bretanji, koji je vodio detaljne računalne zapise o stotinama djece koju je zlostavljao u bolnici. Bez tih dokaza možda nikada ne bi bio osuđen, no i on je osuđen na 20 godina zatvora.

