Otac ubio kćer (23) nakon što su se posvađali oko Trumpa: 'Čuo se snažan prasak, vrištao je'

Kris Harrison prošle godine u svojoj kući u Teksasu upucao je u prsa i ubio vlastitu kćer Lucy (23) nakon što su se posvađali oko američkog predsjednika Donalda Trumpa, otkrila je istraga, a objavio u utorak BBC.

Njezin dečko Sam Littler na suđenju je ispričao da je 10. siječnja, dok su oboje bili u posjeti Harrisonu, izbila velika svađa oko Trumpa, koji se u to vrijeme spremao za drugu inauguraciju.

Prema njegovim riječima, sukob je krenuo nakon što je Lucy svoje oca pitala: "Kako bi se osjećao da sam ja djevojka u toj situaciji i da me netko seksualno zlostavljao?" Otac je tada odgovorio da ima još dvije kćeri koje žive s njima pa da ga to ne bi previše uzrujalo. Lucy se tada uzrujala i otrčala na kat.

Ležala je na podu

Kasnije tog dana, otprilike pola sata prije nego što su trebali krenuti prema zračnoj luci, otac je u kuhinji uhvatio kći za ruku i odveo u je u spavaću sobu. Otprilike 15 sekundi nakon čuo se snažan prasak, a potom i Harrisonov vrisak kojim je zazivao svoju suprugu Heather.

"Sjećam se da sam potrčao u sobu i vidio da je Lucy ležala na podu blizu ulaza u kupaonicu. Kris je samo vrištao", navodi dečko.

Policija je smrt 23-godišnjakinje istraživala kao moguće ubojstvo iz nehaja, no protiv oca nije podignuta kaznena prijava jer je porota okruga Collin odbila podići optužnicu.

Lucy, inače Britanka iz Warringtona, često se uzrujavala kad je Harrison govorio o posjedovanju oružja, a istraga je također otkrila da je ranije bio na liječenju od alkohola. Otac se u SAD preselio dok je Lucy bila dijete.

