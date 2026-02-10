Mesarica ubila partnericu pa je prepolovila i zakopala! 15 godina kasnije 'pukla' i sve priznala

Mesarica koja je ubila svoju djevojku, prepolovila je, a zatim je zakopala u vrtu proglašena je krivom 15 godina nakon stravičnog zločina. Anna Podedworna (40) iz Poljske ubila je Izabelu Zablocku (30) figuricom konja prije nego što ju je svezala "kao kokoš" izolir trakom i zakopala njezine ostatke zamotane u vreće za smeće u "prljavom, improviziranom grobu" u vrtu kuće u nizu u Normantonu, piše Sky News.

Zablocka je izgubila kontakt s majkom i kćeri u Poljskoj u kolovozu 2010. i prijavljena je kao nestala, čulo se na Krunskom sudu u Derbyju. Otprilike 15 godina kasnije, Podedworna je "pukla pod rastućim pritiskom" i prošle godine poslala mail policiji nakon što je poljski televizijski novinar odletio u Veliku Britaniju kako bi je intervjuirao, rekao je poroti tužitelj Gordon Aspden.

U lipnju su policajci pronašli posmrtne ostatke Zablocke pod betonskim stupom u vrtu kuće koju je dijelila s Podedwornom nakon što su se zajedno preselile u Veliku Britaniju iz Poljske. Tijekom suđenja, porotnici su čuli kako je bila potrebna "značajna sila" da se tijelo Zablocke prepolovi te da su joj noge bile svezane prije nego što je pokopana.

Zgrabila ju je i zadavila

Podedworna je u to vrijeme bila vješta mesarica u tvornici peradi u Scroptonu, a njezin je posao "uključivao guljenje, odvajanje kostiju i dijeljenje purećih trupova velikim nožem", rekao je sudu Aspden. Podedworna je uzela dva tjedna slobodno s posla nakon posljednjeg kontakta Zablocke s majkom, prema evidenciji o zaposlenju u tvornici.

Na sudu je svjedočila iz pomoć poljskog prevoditelja. Ispričala je da je Zablocka na dan ubojstva bila "ljuta". Zgrabila ju je i zadavila, ali tvrdi kako je to napravila u samoobrani jer je vjerovala da će je Zablocka ubiti nakon što ju je udarila figuricom konja. No, umjesto da pozove hitnu pomoć kada nije mogla napipati puls svoje djevojke, Podedworna je odlučila prepoloviti je nožem i zakopati u vrtu. Kasnije je grobno mjesto prekrila betonskim temeljem.

"Bila sam prestravljena, osjećala sam strah. Mislila sam da ću je zakopati. Odlučila sam da ću je zakopati u vrtu. Htjela sam je podići cijelu. Jednostavno nisam imala snage podići je. Imala sam ideju da je prepolovim. Činilo se jedinim načinom... da je prepolovim", ispričala je na sudu. Tužiteljica Samantha Shallow rekla je da je Zablocka došla u Derby "u potrazi za novim životom sa svojom partnericom, ali je umjesto toga dočekala smrt".

"Anna Podedworna ne samo da je brutalno ubila svoju partnericu, već je Izabeline voljene podvrgnula 15 godina neizvjesnosti i patnje, ne znajući je li živa ili mrtva". Podedworna je osuđena za ubojstvo, sprječavanje zakonitog pokopa i ometanje pravde. Presuda će joj biti izrečena u srijedu na Krunskom sudu u Derbyju.

