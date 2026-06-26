Umro silovatelj koji je lažirao smrt: Pobjegao u Škotsku pa izmislio priču o zamjeni identiteta

U američkoj bolnici je preminuo Amerikanac koji je lažirao svoju smrt kako bi izbjegao optužbe za silovanje pa pobjegao u Škotsku, potvrđeno je u petak.

Tridesetosmogodišnji Nicholas Rossi je preminuo u lokalnoj bolnici, potvrdio je Zatvorski sustav Utaha. "Umro je od komplikacija postojećeg zdravstvenog stanja nakon što je odlučio prekinuti liječenje", stoji u službenom priopćenju, koje prenosi Sky news.

Proglašen je mrtvim u lokalnoj bolnici u četvrtak malo iza 20.30 sati po lokalnom vremenu, dodaje se.

Pobjegao je u Škotsku 2021. godine pokušavajući izbjeći pravdu, no uhićen je na odjelu za COVID pacijente u bolnici u Glasgowu.

Foto: Andrew Milligan/PA Images/Profimedia

Osuđen u dva odvojena slučaja silovanja

Rossi, podrijetlom s Rhode Islanda, prošle je godine osuđen zbog silovanja dviju žena u Utahu 2008 godine nakon dva odvojena suđenja, zbog čega je služio kumulativnu kaznu od 10 godina do doživotnog zatvora po dvije točke optužnice.

Vlasti Utaha nisu dale više detalja o njegovim zdravstvenim problemima. No, Rossi se na sudskim saslušanjima često pojavljivao u invalidskim kolicima i koristio je kisik.

Porota ga je prošlog kolovoza proglasila krivim za silovanja nakon suđenja na kojem su svjedočili i njegova tužiteljica i njezini roditelji.

Prvi je put identificiran 2018. godine nakon što je pregledan deset godina star DNK test za silovanje. Sud u okrugu Salt Lake saslušao je ženu koja je ispričala da je su počeli vezu dok se oporavljala od traumatske ozljede mozga 2008. godine.

Javila se na osobni oglas koji je Rossi objavio i brzo su se zaručili. Plaćala je njihove spojeve i Rossijevu stanarinu. Stvari su krenule nizbrdo kada ju je Rossi, prema njezinim riječima, počeo kontrolirati i govoriti joj ružne stvari.

Na dan kada ju je silovao, ispričala je da je Rossi udarao po njezinom automobilu i svojim tijelom spriječio ju da izađe iz garaže. Nakon što je pristala ući u kuću kako bi razgovarali, gurnuo ju je na krevet i "prisilio na spolni odnos", svjedočila je.

U veljači 2020. godine, mjesecima nakon što je optužen u jednom od slučajeva silovanja, pojavila se online osmrtnica na kojoj je pisalo da je umro od ne-Hodgkinovog limfoma.

Lagao o zamjeni identiteta i glumio žrtvu

Rossi je uhićen iduće godine u Škotskoj dok se liječio od COVID-a nakon što je bolničko osoblje prepoznalo njegove tetovaže s Interpolove crvene tjeralice.

Zbog dugotrajne sudske bitke, izručen je tek u siječnju 2024. Rossi se predstavljao kao irsko siroče po imenu Arthur Knight i tvrdio da mu je sve to namješteno.

Čak je dao intervju za BBC gdje je ustrajao u toj tvrdnji, no nije htio pokazati rodni list ni putovnicu koji bi potvrdili njegovu verziju priče.

Foto: Andrew Milligan/PA Images/Profimedia

Tijekom niza saslušanja, pretvarao se da je žrtva zamjene identiteta. Tvrdio je da su ga tetovirali dok je bio u komi u bolnici kako bi ličio na muškarca kojeg je policija tražila zbog silovanja.

Jednom je rekao da mu je toliko loše da nije mogao podići ruke iznad glave, iako je to učinio na sudu dan ranije.

Nakon izručenja, na sudu u Utahu je govorio s jakim engleskim naglaskom, sutkinji se obraćao s "moja gospođo" i teško dišući se predstavio kao Arthur Knight Brown.

Istražitelji su identificirali najmanje desetak pseudonima koje je Rossi, čije je pravno ime bilo Nicholas Alahverdian, koristio kako bi izbjegao uhićenje tijekom godina.

Rossi se u međuvremenu vjenčao sa ženom u Bristolu i par se preselio u Glasgow.

Istražitelji su uspjeli dokazati da su njegove tvrdnje o zamjeni identiteta "nevjerojatne" i izmišljene. Nakon što je vraćen u Ameriku 2024., priznao je svoj pravi identitet tijekom saslušanja za jamčevinu.