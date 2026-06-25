Zastala usred govora! Pogledajte što se dogodilo predsjednici: 'Dopustite mi da završim..'

Slovensku predsjednicu Natašu Pirc Musar na središnjoj proslavi Dana državnosti u Ljubljani dočekali su zvižduci iz publike. Svečanost je održana na Trgu republike, a negodovanje se čulo u trenutku kada je predsjednica govorila o podjelama u slovenskom društvu, pritiscima na medije i pokušajima ušutkavanja novinarskih otkrića, prenosi 24ur.com.

Situacija je u jednom trenutku toliko eskalirala da je Pirc Musar zastala s govorom i obratila se okupljenima.

"Molim vas da mi dopustite da s poštovanjem završim svoj govor", poručila je.

Nakon proslave predsjednica je rekla da je zvižduke očekivala te da je nisu osobno pogodili.

"Ispravno je da čujemo različita mišljenja i danas smo čuli različita mišljenja. Ja u tome ne vidim nikakav problem", rekla je Pirc Musar.

Zvižduci su se čuli i tijekom govora premijera Janeza Janše, no njegov je nastup bio popraćen i pljeskom dijela publike.

Predsjednica je u govoru više puta pozvala na jedinstvo i upozorila da Slovenija još nije do kraja izgradila zajedništvo oko temeljnih vrijednosti i razvojne vizije.

"Nismo u potpunosti povezani oko ustavnih vrijednosti ni oko vizije našeg razvoja. Ne vjerujemo jedni drugima i međusobno nepovjerenje još se pojačava", rekla je.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je bila na proslavi ob dnevu državnosti izžvižgana zaradi golega politikanstva. pic.twitter.com/tjKOMg8ky0 — Odkrita Slovenija (@OdkritaSLO) June 24, 2026

Posebno je upozorila na političku pripadnost kao kriterij pri imenovanjima u državnim sustavima, ocijenivši da to stvara strah kod svake promjene vlasti.

Slovenija se mora suočiti s traumama

"Strah zato što stručna i osobna kompetentnost nisu ključna mjerila za zauzimanje brojnih, osobito, ali ne samo vodećih radnih mjesta. Prečesto prevlada politička pripadnost. Kao da bismo prvog vratara nogometne reprezentacije zamijenili trećim samo zato što taj s veseljem klima glavom novom izborniku i tako stječe njegovu naklonost", slikovito je rekla.

Pirc Musar je poručila i da se slovensko društvo mora suočiti s povijesnim traumama te ponovno pozvala na pomirbu i dostojanstven pokop žrtava. Naglasila je da teret prošlosti otežava okretanje prema budućnosti.

U govoru se osvrnula i na važnost neovisnih institucija, javnog školstva, socijalne države, javnih medija i civilnog društva. Upozorila je da podređivanje neovisnih nadzornih tijela jednoj grani vlasti predstavlja ozbiljnu opasnost.

Na zvižduke su nakon proslave reagirali i slovenski političari. Dio predstavnika vladajuće koalicije poručio je da su različita mišljenja dio demokracije, dok je bivša ministrica kulture Asta Vrečko bila oštrija prema publici koja je izviždala predsjednicu.

"Svakako je neprimjereno na taj način izviždati predsjednicu države, jer njezin govor apsolutno nije bio ništa drugo nego predsjednički državnički govor, pristojan i uključiv, kako i priliči. Nadam se da tako nešto više nećemo gledati na našim proslavama", rekla je Vrečko.

Predsjednica je u završnici govora istaknula da je Slovenija u 35 godina samostalnosti postala poštovana država i da ne smije šutjeti pred nepravdama.

"Osuđujemo nepravde, bez obzira na to gdje se događaju ili tko čini zločine. Nije nas strah govoriti o genocidu i zločinima protiv čovječnosti kad god, gdje god i pred kim god", poručila je.

"Nećemo šutjeti", dodala je.

Govor je zaključila pozivom na očuvanje postignutog i jačanje zajedništva.

"Cilj razvojne politike, dakle, mora biti da branimo postignuto, očuvamo ga i nadmašimo. Svi, kao zajednica. Raznolika u slobodi, povezana u državnosti", zaključila je, čestitajući građanima jubilej domovine.