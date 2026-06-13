Slavonski nokauter pred ključnim ispitom karijere u osječkom Gradskom vrtu

Nakon gotovo godinu dana izbivanja iz kaveza, Mario Žgela, jedno od najprepoznatljivijih lica regionalne MMA scene, vraća se u akciju.

Dvorana Gradski vrt u Osijeku bit će 20. lipnja poprište FNC 32 priredbe, a za vinkovačkog 'Slavonskog nokautera' ovaj meč znači puno više od povratka. To je prilika za iskupljenje i novi početak.

Ispit zrelosti na domaćem terenu

Samo četrdesetak kilometara od rodnih Vinkovaca, Žgela (7-4) ulazi u oktogon s imperativom pobjede. Posljednja dva nastupa ostavila su gorak okus i njemu i njegovim navijačima, stoga je povratak pred domaću publiku idealna, ali i psihološki zahtjevna pozornica za prekid negativnog niza. S druge strane stajat će bosanskohercegovački borac Deni Mirnić (5-6), ime koje je FNC-ovim fanovima već poznato. Mirnić je krajem 2024. u zagrebačkoj Areni doživio poraz tehničkim nokautom u prvoj rundi od tadašnjeg profesionalnog debitanta Tiriela Luke Abramovića. Iako njegov omjer ne ulijeva strahopoštovanje, u FNC-ovom je kavezu svaki borac opasan, a Žgeli opreza nikad dosta. Desetomjesečna pauza mogla bi biti ključna za mentalni i fizički oporavak, no jednako tako postavlja pitanje potencijalne hrđe u samoj borbi. Nastup u Osijeku stoga nije samo borba protiv Mirnića, već i protiv vlastitih demona i sumnji koje su se neizbježno pojavile.

Put od nokaut-senzacije do bolnih prizemljenja

Karijera Marija Žgele, koja je započela krajem 2017. godine, bila je pravi vrtuljak emocija. Uspostavio se kao borac čiji mečevi garantiraju akciju i najčešće završavaju prekidom. Njegov nadimak "Slavonski nokauter" nije stigao slučajno. Pobjede protiv boraca poput Adama Kowalskog u poljskoj FEN promociji, Felixa Polianidisa na FNC-u 4 ili Mateusa Messarosa Inacija u Sarajevu katapultirale su ga u sam vrh regionalne poluteške kategorije. Svih sedam pobjeda ostvario je prekidom, od čega pet nokautom, dokazavši razornu snagu. Njegov uspon bio je strelovit, a baza fanova rasla je sa svakim impresivnim nastupom. A onda je uslijedio šok. Na FNC 15 priredbi u Ljubljani, u ožujku 2024., dočekao ga je Slovenac Miran Fabjan i završio borbu za samo 49 sekundi. Šest mjeseci kasnije, na FNC-u 24 u Zagrebu, scenarij je bio još bolniji. Iskusni Aleksandar "Joker" Ilić nokautirao ga je za nevjerojatnih 30 sekundi. Dva brza i brutalna poraza, u ukupno manje od minute i pol akcije u kavezu, poljuljala su auru nepobjedivosti koja ga je okruživala. S vrha regionalne scene, Žgela se našao na prekretnici, suočen s pitanjima o svojoj taktici, obrani i budućnosti u sportu koji ne prašta pogreške.

Stil koji ne ostavlja ravnodušnim

Žgelin stil borbe, često opisan kao "brawlerski", upravo je ono što privlači publiku. Član tima MMA Valens iz Vinkovaca, koji formu brusi i u zagrebačkom American Top Teamu, uvijek ide naprijed, traži otvorenu razmjenu udaraca i priliku za nokaut. Takav pristup donio mu je slavu, no ujedno ga čini i ranjivim, što su iskusniji protivnici poput Ilića i Fabjana znali kazniti. Njegova statistika je slika i prilika te filozofije - nema pobjede sudačkom odlukom. Ili on završava protivnika, ili protivnik završi njega. Zanimljivo, ovaj beskompromisni borac, koji je u profesionalnoj karijeri pokazao iznimnu fizičku spremu, u srednjoj je školi morao na popravni ispit iz tjelesnog odgoja, što je simpatičan detalj koji pokazuje da talent ponekad treba vremena da procvjeta.

Meč protiv Denija Mirnića u Osijeku za Marija Žgelu stoga je puno više od borbe za osmu profesionalnu pobjedu. To je borba za povratak samopouzdanja, za dokazivanje da posljednja dva poraza nisu slomila njegov borilački duh i da u njegovom oružju, kako kaže narod, još uvijek ima baruta. Pobjeda bi mu širom otvorila vrata novog uspona, dok bi ga poraz gurnuo u vrlo tešku situaciju. Pred ispunjenim tribinama Gradskog vrta, "Slavonski nokauter" ima priliku podsjetiti sve zašto je jedan od najuzbudljivijih boraca u regiji.

Može li se Žgela vratiti na stare staze ili će ga desetomjesečna pauza poljuljati saznajte 20. lipnja na platformi VOYO.