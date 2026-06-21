FNC Zagreb već ruši rekorde? Forgač otkrio koliko je ulaznica planulo u prvom danu

Nakon završetka FNC 32 priredbe u Osijeku, jedan od čelnih ljudi organizacije Dražen Forgač osvrnuo se na protekli event te otkrio prve detalje vezane uz veliki FNC spektakl koji organizaciju očekuje u Areni Zagreb.

Prema njegovim riječima, osječki event ispunio je sva očekivanja, kako organizatora tako i publike.

„Imali smo odličan event i osjećaj je da je sve ispunilo očekivanja. Borbe su bile na najvišoj mogućoj razini. Možda neke rezultate nismo očekivali, ali dobili smo ono što smo željeli – vrhunske mečeve, atraktivne završnice, submissione i neka nova imena koja su se probila prema vrhu svojih kategorija. To nas posebno veseli jer pokazuje da organizacija stalno dobiva nove zvijezde“, rekao je Forgač.

Dodao je kako sada slijedi kratka ljetna stanka, ali da će drugi dio godine biti iznimno uzbudljiv za FNC.

„Jedva čekamo nastavak nakon ljetne pauze. Pred nama je jako zanimljiv završetak godine i vjerujem da će navijači uživati. Trebat će izdržati ova dva mjeseca do Zagreba, ali ono što pripremamo bit će pravi spektakl.“

Posebno je istaknuo interes publike za nadolazeći događaj u Areni Zagreb.

„Već sada možemo reći da će Zagreb biti mega spektakl. U nešto više od 24 sata prodano je oko 5000 ulaznica, što je fantastična brojka. To pokazuje koliko ljudi žele biti dio tog događaja. Očekujemo punu Arenu Zagreb i pozivam sve da na vrijeme osiguraju svoje ulaznice“, poručio je Forgač nakon završetka FNC 32 priredbe u Osijeku.

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