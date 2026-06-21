Naš novinar pitao je Forgača za budućnost ovog borca, odgovor bi mogao oduševiti fanove FNC-a

Nakon impresivne pobjede na FNC 32 priredbi u Osijeku, sve više se govori o sljedećem koraku za Toma Breesea. Britanski borac ponovno je pokazao zašto je godinama bio dio UFC-a, a njegov nastup dodatno je učvrstio status jednog od najopasnijih imena u FNC-ovoj poluteškoj kategoriji.

Nakon pitanja našeg novinara Vehmira Džakmića o njegovoj budućnosti govorio je i jedan od čelnika organizacije Dražen Forgač, istaknuvši kako su Breeseu trenutno otvorene sve opcije.

„Svi znamo kakav je Tom borac. Drago nam je što je dio FNC rostera i mislim da su mu u ovom trenutku otvorena sva vrata. Može ciljati sam vrh kategorije, a potencijalno i napad na naslov jer znamo da je u prošlosti već pobijedio našeg prvaka. Borba za pojas sigurno nije daleko“, poručio je.

Dodao je kako je Breese u FNC-u pronašao sredinu koja mu odgovara te da se to jasno vidi u njegovim nastupima.

„Mislim da je pronašao svoj dom u ATT-u, osjeća se odlično i to se vidi u njegovim izvedbama. Smatram da je u samom vrhu poluteške kategorije i vjerujem da naš matchmaker Ante Jurić neće imati problema pronaći mu odgovarajući meč.“

Ipak, priznaje kako postoji jedan izazov.

„Što se tiče protivnika, to je već malo teže. Kada je Tom u ovakvoj formi, neće se baš svi olako odlučiti stati preko puta njega.“

Nakon toga na red je došao i Staropoli koji nije skrivao svoje ambicije. Na pitanje vidi li se uskoro u borbi za naslov, bio je vrlo jasan.

„To je moj san. Moj san je postati prvak FNC-a. U svakom svom nastupu pružam atraktivne borbe i mislim da sam sljedeći izazivač za pojas“, poručio je Pepi nakon pobjede.