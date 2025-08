Teška nesreća u Formuli 4: Čak 15 bolida sudjelovalo u sudaru!

Na stazi u Imoli, tijekom utrke Formule 4 koja se ovog vikenda održavala u Italiji, dogodila se teška nesreća u kojoj je sudjelovalo čak 15 bolida. Formula 4, kao razvojna kategorija na putu prema Formuli 1, često okuplja velik broj mladih i talentiranih vozača – a upravo je to bio slučaj i ovaj put, s čak 39 natjecatelja na startu.

Do incidenta je došlo odmah na početku druge utrke dana. Jedan od bolida ostao je nepomičan nakon što su se svjetla za start ugasila. Vozač iza pokušao ga je izbjeći, ali pritom je nehotice udario drugog suparnika, čiji je bolid izletio sa staze, završivši na travnatoj površini, dok su se dijelovi vozila razletjeli diljem startne linije.

All 15 drivers involved in this huge start-line crash in today's second Italian Formula 4 race at Imola are okay according to the series organisers. The race, which started with 39 cars on the grid, was suspended. pic.twitter.com/pzHcCTz1G7