Indonežanin s hrvatskom putovnicom donio povijesni uspjeh Lijepoj našoj: Ambicijama tu nije kraj

Aria Dinata indonezijski je igrač badmintona, durgo najpopularnijeg rekreativnog sporta na svijetu. Posljednje dvije godine nastupa za hrvatsku reprezentaciju, a upravo se vratio sa Svjetskog prvenstva te odmah stao pred kamere RTL-a Danas.

Rođen u srcu Indonezije, zemlji u kojoj je badminton gotovo religija, Aria je s reketom u ruci napravio prve korake već s pet godina godina. U domovini prvaka konkurencija je golema, a put do vrha iznimno težak. Zato je njegova majka, vjerujući u sinov talent, odlučila potražiti novu priliku u Europi. A odgovor je stigao samo s jedne adrese – iz Hrvatske.

"Zapravo je bilo tako zato što nisam imao priliku biti dio indonezijske reprezentacije. Pa sam samo pokušavao pronaći rješenje kako nastaviti svoju karijeru u badmintonu. Hrvatska je željela pomoći. Nije bio lak put, ali funkcionira" - rekao je Dinata.

Foto: Profimedia

Vrlo brzo nakon dobivanja državljanstva pokazao je da je odluka bila ispravna – redali su se nastupi, pobjede i naslovi. S Filipom Špoljarcem uzeo je srebro na međunarodnom turniru u Havani. A onda – povijest. Na Europskom prvenstvu ove godine Aria je u četvrtfinalu pobijedio Finca Oldorffa, prošlogodišnjeg brončanog, i time donio na Hrvatska vrata prvu medalju s europskih prvenstava.

Dinata je svoj povijesni uspjeh ovko prokomentirao: "Bronca je sigurno jedno od mojih najvećih postignuća u dosadašnjoj karijeri. Nadam se da ću osvojiti još medalja. Također, stvarno je lijep osjećaj osvojiti je i za Hrvatsku. Bila je to naša prva medalja u povijesti Europskog prvenstva, tako da je zaista posebno postići nešto takvo."

"Dugoročni cilj su Olimpijske igre, sada je već u kvoti za Olimpijske igre ali do tog imamo tri godine pa kad dođemo na olimpijske igre želimo naravno i konkurentni bit" - rekao je izbornik hrvatske badmintonske reprezentacije Igor Čimbur.

