Slavni prvak teško se ozlijedio! Helikopterom ga hitno prebacili u bolnicu

Chris Froome, četverostruki pobjednik "Tour de Francea" te osvajač dvije "Vuelta a Espane" i jednog "Gira d'Italia", 40-godišnji britanski biciklist, doživio je težak pad tijekom treninga na jugu Francuske u kojem je slomio pet rebara, te je zadobio frakturu lumbalnog kralješka i ozljede pluća.

Nesreća se dogodila u srijedu, piše francuski L'Equipe. Teško ozlijeđen, Froome je ostao pri svijesti i čak je mogao razgovarati s ljudima oko sebe. Nije zadobio nikakvu ozljedu glave i to je jako dobro. Helikopterom je nakon nesreće prevezen u bolnicu u Toulon.

Froome je pao u izoliranom incidentu u kojem nije sudjelovalo niti jedno drugo vozilo, kako je to otkriveno u objavi na Xmreži na Froomeovom profilu. Ipak, kako nije zadobio nikakve ozljede glave, Froomeovo stanje je stabilno, a iz njegove momčadi objavili su kako će biti operiran tijekom poslijepodneva. Očekuje se da 40-godišnji Britanac neće moći ponovno natjecati do kraja sezone.

Froome je vozač tima Israel-PremierTech od 2021., a ugovor mu je istekao i nije pobijedio od 2018. (i pobjede na Giru), nakon što se nikada nije vratio u fizičku formu prije prvog većeg sudara u kojem mu je slomljena bedrena kost. U intervjuu za Bici.pro prije dva tjedna, Froome je ostao neodlučan oko ostatka svoje karijere, posebno izrazivši želju da nakon umirovljenja osnuje biciklističku akademiju u Africi.

