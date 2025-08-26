Otpustili ga jer je bio pretežak: NFL rekorder nije izdržao ni pripreme

Tampa Bay Buccaneers raskinuli su ugovor s mladim obrambenim igračem Desmondom Watsonom, koji je s gotovo 204 kilograma trebao postati najteži nogometaš u povijesti NFL-a.

Watson je u klub stigao kao nedraftirani rookie iz Florida Gatorsa, ali nije odradio niti jedan trening-snapp s momčadi. Umjesto toga bio je izdvojen na poseban program kondicijske pripreme, gdje je trebao skinuti višak kilograma. To, međutim, nije donijelo rezultate pa su Buccaneersi odlučili odustati.

Nevjerovatno atletičan za svoju konstituciju

Iako je Watson uoči drafta impresionirao skaute – na bench pressu je podigao 102 kilograma čak 36 puta, utrku na 36,6 metara (40 jardi) istrčao za 5,93 sekunde, a u vis skočio 63,5 centimetara – u Tampi nije uspio dokazati da može igrati na NFL razini.

Glavni trener Todd Bowles ranije je govorio da bi ga klub volio zadržati dugoročno, no do početka sezone stigla je surova odluka: Watson je otpušten prije službenog reza rostera.

Unatoč svemu, 22-godišnjak bi mogao dobiti novu priliku – ili u trening-močadi Bucs-a, ako ga ne preuzme neka druga momčad, jer njegovi fizički potencijali i dalje izazivaju znatiželju u ligi.

