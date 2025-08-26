Skandal u biciklističkom svijetu dobio rasplet: Dio ukradenih bicikala pronađen u grmlju

Veliku neugodnost doživjela je nizozemska momčad Visma Lease a Bike na utrci Vuelta a España kada je tijekom noći iz kamiona ekipe nestalo čak 18 bicikala ukupne vrijednosti 250 tisuća eura.

Kako je potvrdio direktor momčadi Richard Plugge, dio bicikala ubrzo je pronađen odbačen u grmlju u blizini starta treće etape. Policijska istraga je još u tijeku, a počinitelji zasad nisu identificirani.

'Kamion nam je obijen i nestao je veliki broj bicikala. Odjednom smo se našli u sredini policijske istrage – definitivno ne na način na koji želimo započeti dan,' rekao je Plugge, pohvalivši mehaničare koji su u kratkom roku uspjeli pripremiti opremu kako bi svi vozači mogli nastaviti natjecanje.

Srećom za Vismu, bicikli prvog favorita utrke Jonasa Vingegaarda ostali su netaknuti, što je barem malo ublažilo šok za ekipu čiji će rezultati na ovogodišnjoj Vuelti uvelike ovisiti upravo o danskom asu.

