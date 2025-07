Jedini Hrvat u drugom najboljem biciklističkom timu na svijetu

Da je netko tog ljeta na Rabu 1994. dvanaestogodišnjem Alanu rekao da će raditi na Tour de Franceu i Giro d'Italia, teško da bi povjerovao. Alanova priča jedna je od onih koje klincima mogu služiti kao motivacija i dokaz da je sve moguće – dječak koji je bicikl naučio voziti tek s 12 godina i koji za prvi „pravi“ bicikl zaradio sam, konobareći cijelo ljeto, danas je vrhunski mehaničar u Lidl-Treku, jednom od najboljih svjetskih biciklističkih timova. Samo tijekom ove godine, s timom će proputovati gotovo cijeli planet – sezonu utrka započeo je u siječnju u Australiji, a završit će u listopadu u Kini.

Biciklizam u Hrvatskoj postaje sve popularniji, kao aktivnost, ali i kao natjecateljski sport. Izniman uvid u svijet biciklizma na najvišoj razini dobili smo kroz razgovor s Alanom Dumićem iz Rijeke, jedinim Hrvatom u Lidl-Trek timu koji se trenutno nalazi na drugom mjestu World Tour ljestvice. Alan već 14 godina radi kao mehaničar za bicikle, od čega 5 godina na tzv. Continental razini te 9 godina na najvećoj, World Tour razini. Sedam je godina radio za Bahrain-Victorius tim, a posljednje dvije je u Lidl-Trek timu.

Foto: Promo

„Moja ljubav prema biciklizmu započela je s 12 godina, kada me stariji brat naučio voziti bicikl i kada smo zajednički doslovno izradili svoj prvi bicikl od odbačenih dijelova. On naravno nije bio dugog vijeka, pa sam za prvi rog Pony konobario cijelo ljeto u Opatiji. S tim sam biciklom prošao čitavu Rijeku i tada odlučio da se želim baviti biciklizmom. Učlanio sam se u biciklistički klub Rijeka i godinama se natjecao financirajući se uglavnom samostalno, s obzirom na to da se mogućnosti kluba i reprezentacije bile vrlo ograničene, gotovo bez sponzora. 2005. sam teškog srca odlučio prestati se baviti biciklizmom i odseliti se u SAD kao student prometnog studija u Rijeci. Radio sam razne poslove, ali mi je tek gubitak posla 2009. godine ponovno donio priliku za ulazak u biciklizam. Krenuo sam skromno, lokalno kao mehaničar BK Loborika, neprestano učeći i radeći na sebi, što me danas i dovelo ovdje gdje jesam.“

Lidl je postao partner Treka 2023. godine, a sjedište ekipe nalazi se u Belgiji, odakle započinju pripreme za sve utrke. Ukupno je u Lidl-Trek timu je oko 160 ljudi – biciklisti, sportski direktori, treneri, mehaničari, maseri, liječnici, nutricionisti, kuhari, administratori, menadžeri… Članovi tima dolaze iz cijelog svijeta – SAD, Australija, Kanada, Novi Zeland, cijela Europa, JAR, Eritreja, a Alan je jedini Hrvat.

Foto: Promo

„Na utrkama smo mi mehaničari među ekipom koja se prva budi. Prije utrke radimo posljednje provjere - provjeravamo baterije, pumpamo gume na jedinstven tlak svakog biciklista koji ovisi o vremenskim uvjetima i težini svakog biciklista. Etapne utrke pratimo sa dva vozila, te se u svakome vozilu uz sportske direktore nalazi i po jedan mehaničar. Svako vozilo na krovu ima po jedan rezervni bicikl svakog biciklista koji se natječe. Naš zadatak ujutro prije etape pripremiti vozila tako da imaju sve potrebno za brze servise tijekom utrke. Najčešće je to zamjena kotača zbog probušene gume ili promjena bicikla zbog mehaničkog problema nastalog zbog padova ili nečeg drugog. Tijekom same utrke, ukoliko dođe do kvarova, moramo biti brzi da se u što kraćem vremenu osposobi bicikl i biciklist vrati u utrku te na taj način ne izgubimo utrku. U našem poslu posebnu pažnju pridajemo detaljima, jer često upravo o tim detaljima ovise rezultati.

Naša reakcija mora biti brza, smirena te koordinirana sa sportskim direktorom. Nakon etape, vozimo se u hotel vozilima iz pratnje, dok biciklisti idu autobusom gdje započinje njihov oporavak i priprema za sutrašnju etapu. Ako je etapna utrka, dva mehaničara dovoze kamion i s maserima pripremaju sobe svakog biciklista. Nakon toga se servisni kamion priključuje na struju, vodu i zatim rastvaraju bočne stranice. Tako pripremljeni čekaju da se vozila i bicikli vrate sa utrke. Kada vozila stignu, raspremaju se rezervni bicikli u kamion, a bicikli na kojima je vožena utrka idu na pranje, kao i sva vozila koja su pratila i sudjelovala u utrci. Provjeravamo bicikle, popravljamo ukoliko je došlo do nekog oštećenja te u dogovoru sa trenerima i vozačima pripremamo bicikle za konfiguraciju sutrašnje etape. Na svakoj utrci imamo minimalno 7 vozila, nekada i 10, ovisno o kojoj je utrci riječ, a naš zadatak je i briga o vozilima.“

Foto: Promo

Puna radna godina svakog člana Lidl-Trek tima iznosi 180 dana. Biciklistička sezona započinje u prosincu trening kampom, gdje se jednom godišnje okupljaju svi članovi tima i samo tada su svi na okupu. Za mehaničare je to vrijeme kada se radi tzv. bike fitting. Na udaljene utrke putuje se avionom, što je posebno zahtjevan logistički pothvat zbog opreme, a za taj dio također brinu mehaničari.

„Na svaku utrku ide 2 do 4 mehaničara, ovisno o kategoriji utrke i količini posla. Muška elite ekipa sastoji se od 30 biciklista, a treneri i sportski direktori odlučuju koji će biciklisti sudjelovati. Na utrkama svaka ekipa ima pravo nastupa sa 7 biciklista, dok na grand tourevima svaka ekipa sudjeluje sa 8 biciklista. Kada dobijemo plan utrke započinjemo pripremu u dogovoru sa trenerima i biciklistima te pripremamo bicikle na set-up po konfiguraciji terena (brdska utrka, ravna, kronometar, pijesak…) te provjeravamo ispravnost sve opreme i ergonomske pozicije bicikla svakog od biciklista. Svaki bicikl je napravljen posebno po mjeri svakog biciklista, a posebnu pažnju pridajemo tome da su im pozicije ispravne jer ako nisu može doći do neželjenih ozljeda ili upala. Svaki od biciklista u sezoni ima 4 cestovna i 3 kronometarska bicikla, od čega neki služe kao trening bicikli, dok su ostali natjecateljski i baš oni su naš zadatak. Mi smo odgovorni da svaki natjecateljski bicikl funkcionira besprijekorno i da ima željeni set-up za konfiguraciju utrke koja se vozi. Čisto da dobijete dojam, samo muška ekipa tijekom jedne sezone ima 220 bicikala, a Lidl-Trek još ima i žensku momčad te mladu razvojnu (devo) ekipu, tako da je ukupni zbroj bicikala naše ekipe unutar jedne sezone negdje oko 400!“

Foto: Goran Jakus

Lidl-Trek u posljednjih nekoliko godina niže izuzetne uspjehe, pa je tako trenutno na visokom drugom mjestu World Tour ljestvice. Ove sezone Lidl-Trek ima 26 pobjeda, a najbolje rangirani biciklist Mads Pedersen je trenutno na 4. mjestu UCI (Svjetska biciklistička federacija) rang ljestvice. Osim Pedersena, tu su još i Jonathan Milan, trenutno jedan od najboljih sprintera na svijetu, Mattias Skjelmose, pobjednik ovogodišnjeg klasika Amstel Gold Racea te još puno mladih i perspektivnih biciklista.

„Mislim da su ovi uspjesi rezultat pametnog i predanog rada menadžmenta proteklih godina, koji je prepoznat i od Lidla, čijim pristupanjem u ekipu žele ostvariti još bolje rezultate u nadolazećim godinama. Izuzetno mi je drago što sam uspio postati dio ekipe Lidl-Treka, jer to zaista nije jednostavno, s obzirom na to koliko ljudi dnevno šalje upite i žele postati dio naše ekipe. Mladim ljubiteljima biciklizma želim poručiti da budu uporni u onome što vole, da marljivo rade i ne odustaju od svojih ciljeva!“