Festival u čast Mihaela, ali za svu djecu koja se još bore s rijetkim i agresivnim sarkomom

Nažalost, Mihael nas je napustio u veljači ove godine. Obitelj, prijatelji i zajednica -nastavljaju njegovu borbu.

Od 1. do 7. rujna u Kutini organiziraju Sunčani Fest 2025, humanitarni festival za oboljele od rijetkih sarkoma. Na programu su koncerti (Urban&4, Edo Maajka, Kandžija, KUKU$, Podočnjaci...), mural nade, radionice, izložbe, stand-up Željka Pervana i vožnja Renault4 oldtimera kroz Lonjsko polje.

Festival je neprofitan i humanitaran, a sav prihod ide udruzi Sunčani put - za pomoć oboljelima, psihološku podršku i edukaciju.

Pokrenuli su i crowdfunding kampanju na Indiegogo (početak 14. kolovoza), a pokrenut je i podcast "Sunčani 4M", sniman u Renaultu 4, gdje Mihaelov otac Marko, s gostima pričam o borbi, životu i nadi - baš onome što je Mihael živio.