Otkrij 5 "must-have" modela

Muška obuća je važan modni detalj koji svaki outfit može podići na novu razinu. Pravi odabir cipela olakšava ti slaganje stilskih kombinacija i daje samopouzdanje u svim prilikama. U nastavku otkrivamo pet ključnih modela koje bi svaki muškarac trebao imati u svom ormaru.

Pet ključnih modela muške obuće koje moraš imati u ormaru

Bez obzira na stil i priliku, ovih pet modela cipela čine osnovu muške garderobe i garantiraju da ćeš uvijek biti spreman za svaki izazov.

1.Klasične kožne oksfordice ili derby cipele

Popularne oksfordice neizostavne za formalne prilike poput poslovnih sastanaka i svečanosti. Njihova elegancija i jednostavnost omogućuju da uvijek izgledaš uredno i profesionalno. Uz pravi par oksfordica, svaki tvoj poslovni outfit dobiva dodatnu dozu sofisticiranosti i stila.

2. Kvalitetne muške tenisice

Savršene za svakodnevni casual stil, tenisice kao takve nude udobnost i modernog su dizajna. Preporučujemo ti da pogledaš ponudu popularnih brendova kao što je brend Kappa. Raznovrsne modele potraži ovdje https://ecipele.hr/c/ecipele/brand:kappa. Tenisice su danas neizostavan dio muške garderobe koji može podići i najjednostavniji outfit.

3. Muške mokasinke

Mokasinke su idealan spoj udobnosti i stila te se lako uklapaju s trapericama ili lanenim hlačama za opušten, ali dotjeran izgled. Ovakav outfit savršen je za brojne svakodnevne prilike i poluformalna druženja. Osim što su praktične, mokasinke donose i dozu ležerne elegancije koja će se uvijek isticati.

4. Sandale i japanke

Ova otvorena ljetna obuća nezaobilazna je za tople ljetne dane. Prozračna je, a k tome može obogatiti svaki tvoj casual, pa čak i sportski outfit. Muške japanke na Ecipele.hr dostupne su u raznim modelima, stilovima i bojama, stoga ćeš lako pronaći one koje će postati tvoj vjerni pratitelj.

5. Čizme

Kada govorimo o čizmama, muškarci mogu birati između klasičnih kožnih modela, zatim tzv. vojničkih čizama i mnogih drugih. Idealan su odabir za hladnije mjesece, jer pružaju maksimalnu zaštitu od hladnoće i padalina. K tome, osiguravaju ti moderan, trendi stil.

Kako odabrati prave cipele za poslovni i ležerni stil?

Odabir cipela ovisi o prigodi i tvom osobnom stilu. Za poslovni izgled biraj cipele jednostavnog dizajna u klasičnim bojama poput crne ili tamnoplave. Kod ležernih outfita možeš se igrati s bojama i materijalima, birajući tenisice ili mokasine koje će osvježiti tvoj look. Prilikom kupovine obuće uvijek pazi na kvalitetu izrade i materijale, jer to značajno utječe na udobnost i dugovječnost. Ako želiš naučiti više o modi i kombiniranju odjevnih predmeta, preporučujemo da pogledaš naš blog članak https://blog.ecipele.hr/muska-moda-za-svaki-dan/.

Foto: Rawpixel.com/felix

Kako održavati i čuvati mušku obuću da traje duže?

Njega cipela često se zanemaruje, a upravo ona čini razliku između dugotrajne obuće i one koja brzo izgubi svoj prvotni izgled. Redovito čišćenje i impregniranje kožnih cipela produžit će im vijek trajanja. Tenisice možeš prati, ali prema uputama proizvođača, a japanke i sandale čuvaj na suhom mjestu. Investiranje u kvalitetne proizvode za njegu obuće svakako se isplati kako bi tvoj omiljeni par uvijek izgledao kao nov.