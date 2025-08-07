Cora Schumacher: 'Prezime ne mijenjam dok god od njega zarađujem'

Cora Schumacher, bivša supruga Ralfa Schumachera (50), brata sedmerostrukog svjetskog prvaka Michaela Schumachera (56), ponovno je privukla pažnju javnosti izjavom da ne planira vratiti svoje djevojačko prezime jer joj trenutačno, kako kaže, prezime Schumacher donosi zaradu.

"Bila bih glupa da ga se odreknem. Zadržat ću prezime sve dok mi donosi novac", izjavila je bez zadrške.

Iako su se Cora i Ralf razveli još 2015. godine, njihova priča i dalje puni medijske naslovnice. Ralf je prošle je godine javno objavio da je u vezi s muškarcem, Étienneom Bousquet-Cassagneom. Ta je vijest iznenadila i Coru, s kojom ima sina Davida.

"Da sam znala, ne bih se udala. Potratila sam najbolje godine svog života", rekla je.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako da vam djeca ne ispiju živce na odmoru: Direktovi stručni savjeti za miran godišnji