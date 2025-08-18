Torcida pozvala igrače, pa ih zasula bakljama: Kapetan Hajduka šokirao izjavom

U 3. kolu SuperSport HNL-a Hajduk je u nedjelju na Poljudu svladao Slaven Belupo s uvjerljivih 3-0, no umjesto sportske euforije, susret će ostati upamćen po navijačkom revoltiranju i scenama koje su šokirale stadion.

Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

Šutnja prvih 19 minuta

Od samog početka bilo je jasno da atmosfera neće biti uobičajena. Torcida je šutjela punih 19 minuta, šaljući jasnu poruku nezadovoljstva nakon ispadanja iz Europe. Ta tišina u prepunom Poljudu bila je snažna demonstracija odnosa navijača i kluba, stvarajući gotovo sablasan ugođaj.

Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

Hajduk siguran na terenu

Na travnjaku, Bijeli su ipak odradili posao. Junak večeri bio je Bamba, koji je dvaput pogodio mrežu u 69. i 88. minuti. Njegovi pogoci donijeli su prijeko potrebnu sigurnost i probudili publiku. Strijelac trećeg gola bio je Pukštas u 79. minuti, potvrdivši uvjerljivu pobjedu Hajduka (3-0).

Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

Skandal nakon posljednjeg zvižduka

Umjesto slavlja, uslijedili su skandalozni prizori. Torcida je nakon utakmice pozvala igrače prema Sjeveru, no kada su se oni približili – dočekali su ih zvižduci, a zatim i baklje bačene na teren, odnosno prema igračima. Posebno je šokantno bilo što je jedna od baklji bila usmjerena prema Marku Livaji, aktualnom dobitniku Hajdučkog srca, a potom su pogođeni i drugi igrači. Riječ je o prizorima kakvi se rijetko viđaju i koji su potpuno zasjenili sportsku priču.

Pobjeda u sjeni tenzija

Hajduk je upisao nova tri boda i zadržao stopostotan učinak u prvenstvu, no umjesto radosti na Poljudu dominiraju slike baklji, zvižduka i prekida odnosa između navijača i igrača. Ova utakmica ostat će zapamćena ne po rezultatu, već po sceni koja je jasna poruka – nezadovoljstvo Torcide doseglo je vrhunac.

Foto: Net.hr

Melnjak je suigrače poveo s kapetanskom vrpcom do ruke iako je do "jučer" bio pričuva.

"Nikome nije lako biti na klupi. Tko kaže da je lako, laže. Konkurencija je tu da nas čini boljima, pa da oni koji uđu s klupe daju doprinos", kazao je Dario Melnjak.

Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

Atmosfera na tribinama na početku je bila neuobičajena za Poljud. Na kraju sramotna, kada je Torcida igrače zasula bakljama.

"Zasluženo, opravdano, ovo na kraju je jedan znak... Možda bih i ja to napravio da sam bio na tribini.... Opet je lijepo da smo dobili pljesak s istoka i zapada, ljudi vide da se trudimo. Mene i cijelu momčad je sramota što smo ispali u četvrtak", pomalo je šokirao izjavom kapetan Hajduka u ovoj utakmici, pogotovo dijelom da bi i on to napravio.

Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

Hoće li poljudski sjever oprostiti Hajduku?

"Ljudi su predivni, uvijek nam oproste, mi moramo biti bolji svaki tjedan, počevši od Osijeka. Čeka nas super teren, super ambijent, uživamo igrati na takvom stadionu i očekujem dobru utakmicu, zaključio je Melnjak, prenosi Dalmatinski portal.

