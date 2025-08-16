Slavni hrvatski boksač nahvalio Hrgovića i upozorio: 'Jedno me kod njega jako brine'

"Let‘s get down, let‘s get down to business", pjevušio je stihove Tiëstova hita Filip Hrgović tijekom konferencije za medije uoči svojeg večerašnjeg okršaja s Davidom Adeleyeom.

Hrgina fizička sprema je bilo ključna za pobjedu, naravno boksačko iskustvo kod Hrgovića je puno veće nego kod Adeleyda. Međutim, muče me te Filipove arkade, on ima jako jako osjetljive arkade, ima mekanu, oštećenu i naćetu kožu. To mu već treći meč stvara probleme, a ovo je bio drugi meč koji je mogao biti prekinut. Sva sreća, to mi je Filip rekao nakon meča s Joyceom, da je njegov trener Abel Sanchez 'tri u jedan'.

Pjevušio, ušao u "ured" i odradio posao vrhunski! Filip Hrgović obranio je naslov WBO međunarodnog prvaka u teškoj kategoriji i pobijedivši jednoglasnom odlukom na bodove Britanca Davida Adeleyea u borbi održanoj u Rijadu, iako je od sredine druge runde boksao s velikom posjekotinom na desnom kapku...

Bio je ovo njegov najzreliji meč u karijeri i najbolja forma ikad, a navedenim je Hrga došao 19. profesionalne pobjede u 20. profi meču, a svom je suparniku u njegovom 16. profesionalnom nastupu nanio drugi poraz. Uz to što je zadržao WBO pojas međunarodnog prvaka, Filip Hrgović je ovom pobjedom u vlasništvo dobio i WBA pojas zlatnog kontinentalnog prvaka.

Stjepan Božić, proslavljeni bivši hrvatski profesionalni boksač, dao je stručni komentar Net.hr-u na ovu veliku Hrgovićevu pobjedu.

"Kad je na Instagramu bila fotografija Hrginog treninga prije vaganja, pa sam komentirao da ga nikad nisam vidio takvog, da je sigurno u jednoj od boljih, ako ne u najboljoj formi u karijeri. Znao sam da je spreman. To je sad pokazao i definitivno pokazao je veliko veliko srce", kaže Stjepan Božić i nastavlja:

"Definitivno, njegova fizička sprema je bilo ključna za pobjedu, naravno boksačko iskustvo kod Hrgovića je puno veće nego kod Adeleyda. Filip je puno bolji boksač od Adeleyja. Iako, Britanac je vrlo opasan, znao je u par navrata zaprijetiti, sijevnuli su u par navrata i ti krošei, nije za podcijeniti, ma niti malo."

Je li ovom pobjedom Filip začepio usta kritičarima?

"Gledajte, pričaju uglavnom kritički o njegovoj fizičkoj pripremi, posebno je Filip Hrgović bio meta u tom segmentu nakon poraza od Duboisa, a nitko tad nije znao da je bio bolestan. Bio sam tad u Rijadu s Filipom, to protiv Duboisa, ma tek sam kasnije saznao što je bilo, pozadinu čitave priče".

Jednu stvar Stjepana Božića muči...

"Muče me te Filipove arkade, on ima jako jako osjetljive arkade, ima mekanu, oštećenu i naćetu kožu. Malo ga netko jače pogodi i odmah puca. Kad pukne arkada, to ne boli, ne nanosi ti nikakvu bol nego te ometa. Ometa te prije svega mentalno, psihički, remeti te. Curi ti krv i smeta ti to, curi ti krv u oči".

Nije to sve...

"Druga stvar, kad vidi suparnik da je ovaj drugi ozlijeđen, da krvari, dobiva zamah, polet, krila, jednu dozu adrenalina i kreće."

I liječnik može prekinuti meč ako procijeni da je rana prevelika, preozbiljna...

"Mišljenje doktora, doktor taj dan može ustati na lijevu ili desnu nogu, pa ti prekine meč zato jer malo više i malo manje krvari. Kad je sad došao sudac kod liječnika, nakon otvorenog desnog kapka, kad je liječnik nešto pričao sucu, u*** sam se. J***te, pa neće sad valjda prekinuti meč. Stvarno mi nije bilo svejedno. Liječnik nema što govoriti sucu, čim ide nešto govoriti, to ti je ono, ajmo reći ide prema prekidu meča. Ako on pogleda, nešto dobaci sucu i ode dolje, onda je to sigurna situacija."

Stjepan Božić se čuo s Marinelom, suprugom Filipa Hrgovića. Marinela je nazvala Stjepana baš u trenutku našeg razgovora, pa je Stjepan nas malo kasnije nazvao, nakon što je porazgovarao s njom...

"Sretna je. Morate znati da svakoj suprugi od borca, da nije svejedno, da je u strahu i sve je dobro kad se dobro svrši, kad je dobro onda je i supruga dobro."

Ova pobjeda za Hrgu znači puno...

"Definitivno, dobio je sad i drugi pojas, samo interkontinentalni WBA. Ja sam ga imao pa znam, on te automatski baca u TOP 15 ako nisi na WBA rang ljestvici, a kako je Filip već bio, onda je sad u TOP 5. Velika pobjeda za Filipa, vjetar u leđa, ali mora nešto napraviti s tim arkadama. To mu već treći meč stvara probleme, a ovo je bio drugi meč koji je mogao biti prekinut. Sva sreća, to mi je Filip rekao nakon meča s Joyceom, da je njegov trener Abel Sanchez 'tri u jedan'. On je i glavni trener i cutman i co trener. To je jako jako bitno, jer takva jedna osoba boksaču daje veliku sigurnost. U boksu se događaju jako stresne i teške situacije i jako je bitno da imaš osobu od povjerenja, da znaš ako se dogodi problem, OK, on će to riješiti. To daje takvu jednu neopisivu sigurnost", zaključio je Stjepan Božić.

